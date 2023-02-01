Новини

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, ноутбук Galaxy Book3 Ultra та оновлені Book3 Pro | Pro 360. Що показала Samsung на Unpacked

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, ноутбук Galaxy Book3 Ultra та оновлені Book3 Pro | Pro 360. Що показала Samsung на Unpacked

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, ноутбук Galaxy Book3 Ultra та оновлені Book3 Pro | Pro 360. Що показала Samsung на Unpacked

Ввечері 1 лютого Samsung проводить в Сан-Франциско велику презентацію Galaxy Unpacked 2023, присвячену анонсу нових пристроїв Galaxy. Це буде перша «жива» презентація Galaxy Unpacked за три роки — з початку пандемії вони проводилися повністю онлайн у формі попередньо записаної доповіді.

Шоу розпочалося о 20:00 за київським часом — охочі можуть стежити за анонсами в реальному часі (вікна трансляцій англійською та українською у YouTube нижче). Ми будемо слідкувати за анонсами у прямому ефірі та намагатимемося максимально швидко висвітлювати все, що сьогодні відбуватиметься на сцені виставкового центру SF Masonic Auditorium, в нашій текстовій трансляції.

Партнер трансляції презентації Samsung на ITC.ua — COMFY.

Спонсор трансляції?
Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, ноутбук Galaxy Book3 Ultra та оновлені Book3 Pro | Pro 360. Що показала Samsung на Unpacked
Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, ноутбук Galaxy Book3 Ultra та оновлені Book3 Pro | Pro 360. Що показала Samsung на Unpacked

Будь першим! Передзамовляй новинки Samsung на Comfy.ua та отримуй вигоду до 6000 гривень при покупці нових смартфонів S-серії або при обміні старого смартфону.

Партнер трансляції презентації Samsung на ITC.ua — COMFY.

Спонсор трансляції?
Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, ноутбук Galaxy Book3 Ultra та оновлені Book3 Pro | Pro 360. Що показала Samsung на Unpacked
Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, ноутбук Galaxy Book3 Ultra та оновлені Book3 Pro | Pro 360. Що показала Samsung на Unpacked
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати