Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, ноутбук Galaxy Book3 Ultra та оновлені Book3 Pro | Pro 360. Що показала Samsung на Unpacked

Ввечері 1 лютого Samsung проводить в Сан-Франциско велику презентацію Galaxy Unpacked 2023, присвячену анонсу нових пристроїв Galaxy. Це буде перша «жива» презентація Galaxy Unpacked за три роки — з початку пандемії вони проводилися повністю онлайн у формі попередньо записаної доповіді.

Шоу розпочалося о 20:00 за київським часом — охочі можуть стежити за анонсами в реальному часі (вікна трансляцій англійською та українською у YouTube нижче). Ми будемо слідкувати за анонсами у прямому ефірі та намагатимемося максимально швидко висвітлювати все, що сьогодні відбуватиметься на сцені виставкового центру SF Masonic Auditorium, в нашій текстовій трансляції.

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Партнер трансляції презентації Samsung на ITC.ua — COMFY.