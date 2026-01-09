Garmin оновила Venu X1: новий колір і мінус $100 до ціни

Ультратонкий Garmin Venu X1 повернувся з дешевшою версією Soft Gold

Garmin розпочала 2026 рік не з презентації повністю нового пристрою, а з оновлення вже знайомої моделі. Компанія тихо перезапустила ультратонкий смартгодинник Venu X1, запропонувавши версію, яка коштує помітно дешевше за початкову рекомендовану ціну. Візуально новинку легко впізнати завдяки новому оформленню Soft Gold.

Оновлена версія отримала третій варіант кольору з офіційною назвою Soft Gold with Titanium Caseback. До нього Garmin додала нейлоновий ремінець у відтінку French Grey, підібраний у тон корпусу. Таким чином виробник розширив лінійку, яка раніше обмежувалася чорним і зеленим варіантами.

Venu X1 наближений за функціональністю до Garmin Fenix ​​8 або моделі Forerunner 970, з меншою автономністю та іншими відмінностями. З погляду характеристик змін немає. Venu X1 у виконанні Soft Gold повністю повторює модель, представлену в червні 2025 року. Корпус годинника має товщину 7,9 мм, що робить його одним із найтонших у лінійці Garmin. Вага пристрою становить 40 г разом з фірмовим ремінцем.

Смартгодинник оснащений 2-дюймовим AMOLED-дисплеєм і пропонує до 8 днів автономної роботи. Прямокутний дисплей захищений сапфіровою лінзою, стійкою до подряпин, та титановою задньою кришкою. Модель підтримує водозахист 5 ATM, що дозволяє використовувати її під час плавання. Також тут є вбудований ліхтарик — рідкісна, але практична функція для годинників такого формату.

Нова версія Soft Gold надійшла в продаж за ціною $699,99 — на рівні чорного та зеленого варіантів Venu X1. Це на $100 менше від початкової рекомендованої ціни моделі. А перші покупці мали можливість придбати новинку за $599,99. Наразі Garmin Venu X1 у кольорі Soft Gold доступний для замовлення безпосередньо на сайті компанії.

Джерело: notebookcheck