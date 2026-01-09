Новини Пристрої 09.01.2026 comment views icon

Garmin оновила Venu X1: новий колір і мінус $100 до ціни

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Garmin оновила Venu X1: новий колір і мінус $100 до ціни
Ультратонкий Garmin Venu X1 повернувся з дешевшою версією Soft Gold

Garmin розпочала 2026 рік не з презентації повністю нового пристрою, а з оновлення вже знайомої моделі. Компанія тихо перезапустила ультратонкий смартгодинник Venu X1, запропонувавши версію, яка коштує помітно дешевше за початкову рекомендовану ціну. Візуально новинку легко впізнати завдяки новому оформленню Soft Gold.

Оновлена версія отримала третій варіант кольору з офіційною назвою Soft Gold with Titanium Caseback. До нього Garmin додала нейлоновий ремінець у відтінку French Grey, підібраний у тон корпусу. Таким чином виробник розширив лінійку, яка раніше обмежувалася чорним і зеленим варіантами.

Garmin оновила Venu X1: новий колір і мінус $100 до ціни

Venu X1 наближений за функціональністю до Garmin Fenix ​​8 або моделі Forerunner 970, з меншою автономністю та іншими відмінностями. З погляду характеристик змін немає. Venu X1 у виконанні Soft Gold повністю повторює модель, представлену в червні 2025 року. Корпус годинника має товщину 7,9 мм, що робить його одним із найтонших у лінійці Garmin. Вага пристрою становить 40 г разом з фірмовим ремінцем.

Смартгодинник оснащений 2-дюймовим AMOLED-дисплеєм і пропонує до 8 днів автономної роботи. Прямокутний дисплей захищений сапфіровою лінзою, стійкою до подряпин, та титановою задньою кришкою. Модель підтримує водозахист 5 ATM, що дозволяє використовувати її під час плавання. Також тут є вбудований ліхтарик — рідкісна, але практична функція для годинників такого формату.

Нова версія Soft Gold надійшла в продаж за ціною $699,99 — на рівні чорного та зеленого варіантів Venu X1. Це на $100 менше від початкової рекомендованої ціни моделі. А перші покупці мали можливість придбати новинку за $599,99. Наразі Garmin Venu X1 у кольорі Soft Gold доступний для замовлення безпосередньо на сайті компанії.

Джерело: notebookcheck

Популярні новини

arrow left
arrow right
Lenovo випустила Watch GT Pro: до 27 днів роботи та двочастотний GPS за $128
Sony PlayStation Watch — годинник за $780 вийшов обмеженим накладом
Анонсовані OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2, та OnePlus Watch Lite
Honor Watch X5: вийшов невеликий годинник зі 120 спортивними режимами за $60
Представлений Xiaomi Watch 5: подвійний процесор, eSIM, аналіз ЕКГ та керування жестами без дотику
Автопілот Garmin вперше самостійно посадив літак
Motorola на CES 2026: преміальний Signature, Razr 60 FIFA Edition та нові гаджети
Представлені смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 та смартгодинник OnePlus Watch Lite
Заборона смартфонів в школах Нью-Йорка показала, що діти не вміють визначати час по "годиннику зі стрілками"
Користувачі обурені: Garmin прибрала з інтерфейсу годинників популярне швидке налаштування
Проспали лідера: китайська AGIBOT виробляє 39% людиноподібних роботів, Tesla пасе задніх
Журналіст придбав нову eSIM від "Київстар" з даними минулої власниці й підписками на "СВО" у Telegram
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати