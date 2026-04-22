Смартфогодинник OnePlus Watch 4 отримав титановий корпус, військовий захист та Wear OS 6

OnePlus Watch 4

OnePlus представила новий смартгодинник OnePlus Watch 4. Новинка отримала корпус із титану та LTPO OLED дисплей з роздільною здатністю 466×466 пікселів і піковою яскравістю до 3000 ніт. Зверху встановили сапфірове скло для захисту від подряпин.





Всередині смартгодинника OnePlus Watch 4 працює процесор Snapdragon Wear W5 разом з енергоефективним співпроцесором BES2800. Така зв’язка розділяє навантаження: основний чип відповідає за продуктивні задачі, а другий економить заряд у фоновому режимі.

Годинник має 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ сховища. Акумулятор місткістю 646 мА·год забезпечує до 16 днів роботи в режимі енергозбереження або до 5 днів у повноцінному “розумному” режимі. Зарядка потужністю 7,5 Вт відновлює батарею з нуля до 100% приблизно за 75 хвилин.





Годинник працює на Wear OS 6 з оболонкою OxygenOS Watch 8. Пристрій підтримує понад 100 спортивних режимів, з яких шість розпізнаються автоматично. Набір сенсорів включає акселерометр, гіроскоп, датчик пульсу, рівню кисню в крові, температури зап’ястя, компас, сенсор освітленості й барометр. Новинка містить модулі Wi-Fi з підтримкою двох діапазонів, Bluetooth 5.2 і GPS, Beidou, Galileo, GLONASS і QZSS. Є NFC для платежів через Google Wallet.

Захист від води та пилу відповідає стандартам 5ATM, IP68 і IP69. Модель відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H, підтримує керування мокрими руками та захищена від корозії у морській воді. Розміри корпусу становлять 47,4×47,4×11 мм, а вага — 43 г без ремінця і 68 г із ним.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Фактично OnePlus Watch 4 — це ребрендинг моделі Oppo Watch X3, яку показали в Китаї раніше. Якщо порівнювати з попередником, зміни невеликі: корпус став титановим замість сталевого, годинник трохи легший і тонший, екран яскравіший. Найпомітніше оновлення — перехід на Wear OS 6.

Новинка пропонується у двох варіантах кольору: Evergreen Titanium (сріблястий із зеленим ремінцем) і Midnight Titanium (темний із сірим ремінцем). Ціну та точні терміни продажу компанія поки не оголосила.

OnePlus Watch 4 не робить різкого стрибка вперед, але акуратно покращує ключові речі: матеріали, автономність і систему. Це еволюційне оновлення з акцентом на комфорт і довговічність.

Джерело: gsmarena