02.05.2026

Xiaomi Redmi Watch 6 виходить на глобальний ринок: з NFC та 24 днями автономності

Вадим Карпусь

Xiaomi вивела на глобальний ринок новий смартгодинник Redmi Watch 6. Разом із базовою версією компанія представила і варіант Redmi Watch 6 NFC із підтримкою безконтактних платежів.


Характеристики Redmi Watch 6 та Watch 6 NFC

Обидві версії отримали 2,07-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю 432×514 пікселів і частотою оновлення 60 Гц. Максимальна яскравість сягає 2000 ніт. Це високий показник для доступного сегмента, отже проблем із переглядом інформації на вулиці не повинно бути. Пристрої мають вузькі рамки товщиною 2 мм, завдяки чому екран займає 82% передньої панелі. Годинники підтримують функцію Always-On Display з частотою оновлення 5 Гц.

Корпус виконаний з алюмінієвого сплаву і має дві кнопки — оновлену сталеву коронку та допоміжну кнопку для швидкого доступу до основних функцій. Розміри становлять 46,45×40,03×9,94 мм, а вага — 31 г (без ремінця). Годинник розрахований на зап’ястя обхватом від 135 до 205 мм. Водночас ремінці можна легко знімати та міняти, доступні варіанти з силікону або веганської шкіри.


Для контролю стану здоров’я користувача доступні наступні функції:

  • цілодобовий моніторинг серцевого ритму,
  • вимірювання SpO₂,
  • аналіз сну,
  • виявлення стресу,
  • жіночий календар здоров’я.

Корпус забезпечує захист 5ATM, тому годинник придатний для плавання й тренувань у воді. Загалом Redmi Watch 6 підтримує понад 150 спортивних режимів, включно з автоматичним розпізнаванням ходьби, бігу та їзди на велосипеді.

Розумний годинник Redmi Watch 6 оснащений подвійною системою позиціонування L1 GNSS, що підтримує GPS, GLONASS, Galileo, QZSS та BeiDou. Також є Bluetooth 5.4, музичний плеєр, голосові нотатки, компас, прогноз погоди, синхронізація календаря й віддалене керування камерою смартфона. Пристрій має лінійний вібромотор із понад 20 типами зворотного тактильного відгуку.

Ключова різниця між моделями — наявність NFC. Версія Redmi Watch 6 NFC підтримує оплату дотиком через Visa та Mastercard. У стандартній моделі цієї функції немає.

Вбудований акумулятор місткістю 550 мА·год забезпечує до 24 днів роботи у базовому режимі. При типовому використанні автономність скорочується удвічі, а при активному Always-On Display — до 7 днів. Годинник заряджається магнітним способом.

Смартгодинник Redmi Watch 6 спершу він продавався лише в Китаї. Тепер Xiaomi додала обидві версії на свій глобальний сайт, що фактично підтверджує підготовку до повноцінного міжнародного запуску. Хоча глобальні ціни ще не оголошені, деякі магазини в Європі вже відкрили попередні замовлення.

Джерело: notebookcheck

