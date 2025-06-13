Представлений годинник Garmin Venu X1 — формфактор Apple Watch, найбільший дисплей та найменший корпус за $800

Годинник Venu X1 / Garmin

Перший погляд на Garmin Venu X1 видає в ньому конкурента Apple Watch Ultra 2. Багато моделей компанії пропонують схожі функції, але не в цьому формфакторі.

Venu X1 наближений за функціональністю до Garmin Fenix ​​8 або моделі Forerunner 970, з меншою автономністю та іншими відмінностями. Garmin обіцяє роботу протягом 2 днів з завжди увімкненим дисплеєм або до 8 днів з вимкненим, порівняно з 7 днями постійно увімкненого 47-мм AMOLED Fenix ​​8. Новому годиннику бракує підтримки ЕКГ та багатодіапазонного GPS. Але дисплей має full-color mapping, якого зазвичай немає у представників лінійки Garmin Venu.

Прямокутний 2″ дисплей Venu X1 захищений сапфіровою лінзою, стійкою до подряпин, та титановою задньою кришкою. Годинник має вбудований динамік та мікрофон для дзвінків або голосових команд. Виробник впровадив підтримку голосових команд без з’єднання зі смартфоном. Venu X1 також має набір функцій відстеження здоров’я та фізичної форми з понад 100 профілями активності, а також пульсоксиметр для вимірювання насичення крові киснем.

Розмір 41 x 46 x 7,9 мм, для зап’ясть з обхватом 140-230 мм Вага 34 г (40 г з ремінцем ComfortFit) Дисплей 2 дюйми (51,2 мм); 1304 мм² Роздільна здатність 448 x 486 пікселів Водостійкість 5 АТМ Підключення Bluetooth, ANT+, Wi-Fi

Garmin Venu X1 буде доступний у чорному та темно-зеленому кольорах з 18 червня. Ціна годинника становить $799,99, в України його пропонують за 36 000 грн.

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Джерело: Garmin, The Verge