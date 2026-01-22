Геймінг в блекаут: житель Києва приніс ПК в McDonald's, щоб пограти в Arena Breakout

Скриншот з відео / TWZ

Блекаут змушує людей “ламати голову” про те, як приготувати поїсти, покупатися, зігрітися або… ж насолоджуватися своїми хобі. Як приклад до останнього: один із жителів Києва приніс ігровий ПК у McDonald’s, щоб зіграти в шутер.

Зима 2025-2026 років стала однією з найскладніших для Києва через постійні обстріли росії по енергетичній інфраструктурі. Тисячі будинків двічі залишалися без опалення після атак 9-го та 20-го січня. Сьогодні міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що опалення намагаються повернути 3261 будинку.

Тим часом містянам доводиться шукати способи, як задовольнити базові потреби й знаходити, як проводити вільний час. Один киянин, до прикладу, вирішив, що найкращий спосіб підняти собі настрій в блекаут — це принести в McDonald’s свій ПК, поки поруч заряджається павербанк. При цьому, йдеться не про ігровий ноутбук, а повноцінну систему з монітором і блоком живлення.

Місцеві Telegram-канали передають, що геймера помітили всередині закладу на проспекті Миколи Бажана, між станціями метро “Славутич” та “Осокорки”. Судячи з короткого відео, чоловік грає в тактичний extraction-шутер з елементами виживання Arena Breakout: Infinite. Гра поєднує PvPvE-бої, рейди та широкий вибір модифікацій для зброї. Вона підтримує як одиночні сесії, так і паті до чотирьох гравців.

“Ну, до речі, давно ПК клуби не в тренді, але мабуть прийшла їхня година з генератором. Будуть норм бабок загрібати”, — жартують у коментарях.

Судячи з того, що чоловік встиг розкласти увесь свій сетап і почав грати — працівники McDonald’s віднеслись до цього з розумінням. Власне, недавнє дослідження Village показало, що мережа без проблем дозволяє заряджати телефони, ноутбуки, а також зарядні станції. Хоча для останніх є обмеження: треба вставати “в чергу”, щоб не перевантажити систему. Не зрозуміло, чи поширюються правила на відвідувачів із ПК, однак чоловік якось зміг грати.

У коментарях думки користувачів розділилися. Деякі кажуть, що знімати стрес за іграми набагато краще, ніж пиячити вдома, і самі працівники закладу молодці за розуміння. Інші ж вважають, що це дурня витрачати енергію чужого генератору на подібні забави. Треті ж жартують, що чоловіку варто бути обережним на ожеледиці з технікою, бо “сракопад ніхто не скасовував”.

