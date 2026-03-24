Роботи замінили працівників McDonald's в Китаї

Олександр Федоткін

YouTube / Keenon Robotics

В одному з китайських McDonald’s працівників замінили на людиноподібних роботів з ШІ.


Роботи у рамках демонстрації технологій подають замовлення та взаємодіють з клієнтами. Тепер кілька людиноподібних роботів обслуговують відвідувачів в одному з закладів McDonald’s в Шанхаї.

Оприлюднене відео демонструє, як роботи у фірмовому одязі працівників McDonald’s вітають відвідувачів, допомагають в обслуговуванні та передають замовлення. Роботи, залучені для демонстрації, були створені компанією Keenon Robotics.


“Наша серія людиноподібних роботів очолює загін і виходить на вулиці. Це приклад того, як автоматизація обслуговування стає невіддільною частиною глобального ресторанного бізнесу і як технології дарують більше посмішок під час кожного приймання їжі”, — зазначають у компанії.

В McDonald’s не уточнюють, наскільки масштабним буде залучення роботів до роботи у мережі. Однак подібна тенденція набирає обертів у сфері обслуговування та особливо на промисловому виробництві. У сфері громадського харчування, де швидкість, стабільність і доступність робочої сили мають вирішальне значення, людиноподібні роботи можуть запропонувати масштабоване рішення.

Пілотний проєкт McDonald’s зосереджений на обслуговуванні клієнтів, сфері яка традиційно вважається складною для автоматизованих систем. Використання людиноподібних роботів дозволяє компанії перевірити, наскільки ефективно вони взаємодіють з клієнтами.

Дослідження, проведене науковцем Пінар Йилдирим, припускає, що роботизовані системи вже витісняють низькокваліфікованих працівників, ускладнюючи їм кар’єрний розвиток, зміну роботи та підвищення заробітної плати.

Водночас Hyundai оголосила про партнерську угоду з американською робототехнічною компанією Persona AI у рамках розробки людиноподібних роботів-зварювальників для впровадження на суднобудівельних підприємствах. Компанія HD Hyundai підписала угоду про спільну розробку з компаніями HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, HD Hyundai Robotics та Persona AI.

Persona AI

Відповідно до угоди, HD KSOE розробить системи навчання зварювання, використовуючи дані з суднобудівельних підприємств. HD Hyundai Robotics інтегруватиме алгоритми в людиноподібних роботів. Persona AI займатиметься розробкою самих роботів. Завершення розробки прототипу заплановано на кінець 2026 року, після чого відбудуться польові випробування та комерційне впровадження у 2027 році.

Раніше ми писали, що дослідники створили швидкісного велоробота та навчили його тріалу.   Штучна шкіра з графену наблизить тактильні відчуття роботів до людських.

Джерело: Interesting Engineering

