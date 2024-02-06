Що написано в Геркуланумських сувоях? Штучний інтелект розшифрував перший повноцінний текст

Майже 2000 років тому виверження Везувію «‎підсмажило» давньоримський Геркуланум, поховавши величезну бібліотеку під 20-метровим шаром попелу — деякі сувої зрештою відкопали, однак більшість залишалась нечитабельними до сьогодні, доки «не прийшов» штучний інтелект.

Лабораторія Брента Сілза в Університеті Кентуккі багато років випробовує метод «‎віртуального розгортання» для розшифровки давніх текстів. Команда поєднує цифрове сканування з мікрокомп’ютерною томографією — неінвазивним методом, який часто використовують для візуалізації раку — із сегментацією для цифрового створення сторінок, доповнених методами текстурування та зведення. Сілз для цього розробив власне програмне забезпечення Volume Cartography, яке у 2016-му вже допомогло команді «переглянути» сувій Ен-Геді, знайдений на західному березі Мертвого моря, з кількома першими віршами з книги Левіт.

Утім робота над сувоями з Геркулануму ускладнювалась тим, що чорнила виготовлені на основі вугілля та води (чорнило на сувої Ен-Геді містить метал, тому яскраво світиться на комп’ютерній томографії), хоча зрештою Сілз зрозумів, що КТ все-таки може знайти крихітні відмінності в текстурі, які вкажуть на ділянки папірусу з текстом, та навчив штучну нейронну мережу робити саме це.

У 2019 році дослідник перевіз два неушкоджених сувої до синхротронної рентгенівської установки поблизу Оксфорда та зробив скани з найвищою роздільною здатністю, які згодом використали для конкурсу Vesuvius Challenge, запущеного у березні торік. Близько 1500 команд отримали шанс заробити кілька сот тисяч доларів у випадку успішного розшифрування тексту.

Минулої осені за допомогою машинного навчання в одному зі стародавніх сувоїв вдалося розпізнати деякі літери й навіть слова — а нині об’єднана команда з трьох учасників розшифрувала 15 колонок тексту:

«Автор [ймовірно, Філодем] пише про музику, їжу та те, як насолоджуватися радощами життя», — пишуть організатори. «У заключному розділі він кидає тінь на неназваних ідеологічних супротивників — можливо, стоїків? — яким «нема чого сказати про задоволення, ані загалом, ані окремо».

Команду у складі Люка Фарітора, Юсефа Найдера та Джулліана Шиллінгера нагородили грошовим призом у розмірі $700 тис.

Однак 15 колонок — це всього 5% від загального змісту сувою. Для наступного Vesuvius Challenge, який вже оголосили, пропонують $100 000 за розшифровку 90% з чотирьох сувоїв, відсканованих на цю мить. Одне з завдань цього челленджу — удосконалення автоматичної сегментації текстів, оскільки ручне виконання потребує багато часу і грошей (понад $100 за квадратний сантиметр).

Джерело: Ars Technica