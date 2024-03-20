Герої Overwatch 2 стануть загальнодоступними ─ більше ніяких платних покупок та грінду в бойовій перепустці

Blizzard нарешті спрощує розблокування нових героїв у Overwatch 2. Це чудова новина, оскільки гравці регулярно скаржаться на те, як важко отримати нових персонажів у цьому шутері.

Наразі користувачі отримують нових героїв, сплачуючи за бойову перепустку та проходячи через неї, купуючи їх безпосередньо або чекаючи, доки вони стануть доступними як нагорода за перемогу в певній кількості ігор. Це зміниться з майбутнім 10 сезоном, оскільки компанія зробить нових і старих героїв доступними безкоштовно для всіх гравців.

Це розповсюджується на випущених раніше героїв, таких як Mauga, Illari, Sojourn, Lifeweaver та інших, а також на нового героя 10 сезону Venture. Новим гравцям все одно доведеться пройти вступ, але «як тільки герої з оригінального списку Overwatch будуть розблоковані, усі герої Overwatch 2 також стануть доступними».

Ба більше, ці умови поширяться навіть на майбутніх героїв. Весь список персонажів Overwatch 2 можна буде використовувати в усіх ігрових режимах, коли сезон 10 офіційно почнеться цього квітня.

Blizzard також збирається почати продавати міфічні скіни, які раніше були доступні лише через платну бойову перепустку, хоча ціна та доступність все ще невідомі.

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Крім того, незабаром стане легше заробляти Overwatch Coins. Прямо зараз люди накопичують монети, отримуючи доступ до бойового пропуску преміумкласу, виконуючи щотижневі завдання або купуючи їх одразу. У 10 сезоні вони стануть доступними в безкоштовних лінійках системи бойових пропусків гри. Фанати зможуть безкоштовно заробляти до 600 монет за сезон, а не 540.

Нарешті, гра отримає нове внутрішньоігрове змагання під назвою Clash. Цей командний режим PvP включає п’ять точок, вишикуваних у ряд, і перша команда, яка захопить усі п’ять або досягне максимального результату, виграє. Схоже, що режим Clash не буде запущено разом із 10 сезоном, але він з’явиться пізніше цього року та включатиме дві спеціальні карти.

Пізніше цього року має вийти 11 сезон Overwatch 2. Він включатиме нову карту Push, дія якої відбувається в Перу, а також перероблену версію карти Colosseo у Римі.

Джерело: Engadget

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