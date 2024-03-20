Getty Images виявив ще одне відредаговане фото Британської королівської родини — з покійною Єлизаветою II

Тиждень тому Кейт Міддлтон спіймали на неякісній редактурі сімейного фото, а нині Getty Images виявив чергове «покращене зображення» королівської родини, на якому присутня покійна Єлизавета II.

На знімку 2022 року королева зображена в оточенні своїх онуків і деякі деталі свідчать про те, що він був відредагований. Видання CNN знайшло щонайменше 19 неточностей на фото — зокрема в одязі, пасмах волосся та освітленні.

Такі агенції як Getty Images дозволяють лише мінімальне редагування фото, щоб уникнути поширення дезінформації, тож знімок Британської королівської родини не відповідає вимогам і позначений як «удосконалений у цифровий спосіб».

Після Різдва принцеса Уельська рідко з’являлась на публіці, посилаючись на операцію на черевній порожнині. Водночас її відсутність породила кілька теорій змов, включно з припущеннями про зради Вільяма. Зрештою Кейт оприлюднила фото з дітьми у соцмережах, яке викликало ще більше чуток, оскільки будо відредагованим. Associated Press та інші інформаційні агентства вилучили фотографію.

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