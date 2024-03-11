Британську королівську родину впіймали на неякісній редактурі фото

Після місяців спекуляцій про місцеперебування Кейт Міддлтон, принцеси Уельської й майбутньої королеви Англії, королівська сім’я оприлюднила сьогодні фотографію, яка, схоже, була відредагована. Якщо метою було заспокоїти громадськість щодо місцеперебування Міддлтон, то фотографія дала зворотний ефект.

Зображення викликає тривогу з першого погляду, повідомляє The Verge. Всі посміхаються так яскраво, як через фільтр Snapchat. Міддлтон на знімку сидить — це зрозуміло, враховуючи, що в січні вона перенесла якусь нерозголошену операцію на черевній порожнині, — але перспектива здається неправильною. Чи справді її руки такі довгі?

Вона все ще висить на сторінці принца і принцеси Уельських в Instagram, тож можна ознайомитися з оригіналом, але видання наводить кілька скриншотів, які виглядають так, ніби їх редагував новачок у Photoshop, який надто поклався на інструмент Heal (Вилікувати).

Це зображення було опубліковане через кілька місяців після того, як Міддлтон зникла з поля зору громадськості. Королівська сім’я тримала в таємниці стан її здоров’я і причини її відсутності, що призвело до появи теорій змови. Оприлюднення її явно відредагованого зображення на День матері у Великій Британії не допомогло.

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