Новини WTF 11.03.2024 о 12:25 comment views icon

Британську королівську родину впіймали на неякісній редактурі фото

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Юрій Орос

Автор новин

Британську королівську родину впіймали на неякісній редактурі фото

Після місяців спекуляцій про місцеперебування Кейт Міддлтон, принцеси Уельської й майбутньої королеви Англії, королівська сім’я оприлюднила сьогодні фотографію, яка, схоже, була відредагована. Якщо метою було заспокоїти громадськість щодо місцеперебування Міддлтон, то фотографія дала зворотний ефект.

Зображення викликає тривогу з першого погляду, повідомляє The Verge. Всі посміхаються так яскраво, як через фільтр Snapchat. Міддлтон на знімку сидить — це зрозуміло, враховуючи, що в січні вона перенесла якусь нерозголошену операцію на черевній порожнині, — але перспектива здається неправильною. Чи справді її руки такі довгі?

Вона все ще висить на сторінці принца і принцеси Уельських в Instagram, тож можна ознайомитися з оригіналом, але видання наводить кілька скриншотів, які виглядають так, ніби їх редагував новачок у Photoshop, який надто поклався на інструмент Heal (Вилікувати).

1Британську королівську родину впіймали на неякісній редактурі фотоБританську королівську родину впіймали на неякісній редактурі фотоБританську королівську родину впіймали на неякісній редактурі фото

Це зображення було опубліковане через кілька місяців після того, як Міддлтон зникла з поля зору громадськості. Королівська сім’я тримала в таємниці стан її здоров’я і причини її відсутності, що призвело до появи теорій змови. Оприлюднення її явно відредагованого зображення на День матері у Великій Британії не допомогло.

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