Новини Технології 22.03.2024 о 19:06 comment views icon
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GitHub запустив новий ШІ-інструмент і тепер може самостійно виправляти вразливості у коді

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Ігор Шелудченко

Автор новин

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GitHub запустив першу бета-версію нової функції автоматичного пошуку та виправлення вразливостей безпеки у коді прямо в процесі його написання.

Нова функція поєднує:

  • можливості асистента Copilot
  • фірмового движка CodeQL для семантичного аналізу коду.

Нова система здатна усувати понад дві третини знайдених нею вразливостей — найчастіше без необхідності редагувати код для самих розробників. Також автокоректор коду охоплюватиме більше 90% типів оповіщень у мовах, що підтримуються. Зараз це JavaScript, Typescript, Java та Python.

GitHub запустив новий ШІ-інструмент і тепер може самостійно виправляти вразливості у коді

Нова функція стала доступною для всіх користувачів GitHub Advanced Security. GitHub зазначає, що вона заощадить розробникам час, який вони раніше витрачали на монотонні завдання з виправлення помилок, та прискорить процес розробки, а також розвантажить команди безпеки та дасть їм можливість зайнятися стратегічними завданнями захисту своїх компаній.

Генерувати виправлення та пояснення до них буде вбудована модель GPT-4 від OpenAI. У GitHub переконані, що переважна більшість автопідказок будуть вірними, але попереджають, що у невеликому відсотку випадків «може виявлятися значне нерозуміння кодової бази чи вразливості».

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