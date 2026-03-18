Новий open-source застосунок перетворює GitHub на "магазин програм" для Android і Windows

Інтерфейс мобільного GitHub Store. Скриншоти: Windows Central

На GitHub зібрані безліч проєктів, але іноді знайти серед них дійсно корисні інструменти буває важко. Новий open-source застосунок GitHub Store може розв’язати цю проблему, фактично перетворюючи платформу на зручний каталог застосунків для смартфонів і ПК.





GitHub Store, що доступний для Android і Windows, працює за принципом стандартного магазину застосунків: замість хаотичного перегляду репозиторіїв, користувач отримає структурований інтерфейс. Відображення пропонує підбірки, що діляться на популярні проєкти, трендові репозиторії чи свіжі релізи, або ж окремі програми для ПК, смартфонів чи за назвами операційних систем.

Завантажити застосунок, досить очікувано, можна на GitHub. Вхід у систему необов’язковий, але якщо цього не зробити — кількість запитів буде обмежена.

Оскільки програми завантажуються безпосередньо з GitHub, автоматичних оновлень, як у Google Play, тут немає. Для цього пропонують альтернативний інструмент — Obtainium, що дозволяє отримувати оновлення напряму з джерела.

Однією з проблем може стати політика Google щодо встановлення застосунків. Компанія поступово обмежує можливість інсталяції програм на сертифікованих Android-пристроях, якщо розробники не беруть участь в офіційній програмі.





Як на Android, так і на Windows, GitHub Store працює за схожим принципом. Єдине, що в другому випадку за замовчуванням у вкладках категорій відображатимуться проєкти, адаптовані для ПК, а не для мобільних пристроїв. Додатково у програмі можна обрати шрифт і тему, щоб налаштувати інтерфейс під себе.

Джерело: Windows Central