NVIDIA "напружитись": техноблогер виклав на GitHub власний клієнт GeForce Now

Користувач GitHub створив власний клієнт хмарного застосунку NVIDIA GeForce Now з низкою функцій, недоступних в оригіналі.





Наразі клієнт під назвою OpenNOW вже доступний для завантаження з GitHub. Однак для його використання все ще необхідний обліковий запис NVIDIA. Найбільшою перевагою розробки є те, що вона знімає обмеження на AFK.

Оригінальний клієнт відключає геймерів, якщо виявляє відсутність активності протягом 8 хвилин. Хоча це робиться для збереження пропускної здатності, геймерам, які не хочуть втратити досягнення, доведеться щоразу повертатись кожні 5 хвилин.

Окрім цього альтернативний клієнт з відкритим вихідним кодом не збирає персональні дані й телеметрію, що може бути цікавим геймерам, яких непокоїть власна конфіденційність. За словами розробника, OpenNOW підтримує Linux про підтримку якого NVIDIA оголосила лише цього року.





Розробник також працює над сумісністю OpenNOW з Linux Arm64. Наразі оригінальний клієнт від NVIDIA також підтримує процесори Snapdragon X Arm, однак лише на стадії бета-тестування.

OpenNOW підтримує 4K та 240 FPS, забезпечуючи плавний ігровий процес за високої роздільної здатності. Клієнт також передбачає налаштування чутливості миші й вставляння до буфера обміну, чого не пропонує оригінальний клієнт від NVIDIA.

Оскільки це ПЗ з відкритим вихідним кодом, користувачі можуть створювати власні форки та вносити зміни до них. Це дозволяє налаштовувати клієнт та додавати в нього необхідні функції.

Звісно, OpenNOW має й деякі обмеження. Серед них відсутність керування елементами авіасимуляторів, відсутність інтеграції з Discord та сумісності з Android, iOS та смарттелевізорами.

Раніше ми писали, що оновлення GeForce NOW скасувало безплатний доступ до Cyberpunk 2077 й не тільки.

Джерело: Tom’s Hardware