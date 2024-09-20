God of War Ragnarök на ПК: гравці скаржаться на численні технічні проблеми та низьку продуктивність

Після виходу комп’ютерної версії God of War: Ragnarök користувачі повідомляють про численні технічні негаразди, включно з низьким FPS, зависаннями та раптовими вильотами гри.

Основною причиною цих проблем може бути недостатній обсяг відеопам’яті. God of War: Ragnarök вимагає мінімум NVIDIA GTX 1060 (6 ГБ), AMD RX 5500 XT (8 ГБ) або Intel Arc A750. Користувачі слабших відеокарт повідомляють про серйозні проблеми. Наприклад, власник GTX 1650 на Reddit розповів, що гра взагалі не запускається на його системі.

Навіть за наявності відповідного обладнання гравці можуть зіткнутися з проблемами через стороннє програмне забезпечення. Зокрема, MSI Afterburner відомий тим, що спричиняє конфлікти. Фахівці радять вимкнути всі оверлеї, які часто стають джерелом неполадок.

Окремою проблемою стало керування за допомогою миші та клавіатури. Гравці скаржаться на неможливість керувати камерою мишею, через що вони змушені використовувати клавіші зі стрілками. Дехто розв’язує проблему перезапуском гри або зміною налаштувань чутливості миші.

Розробники вже випустили патч, який частково виправив ситуацію. Однак багатьом користувачам все ще доводиться використовувати геймпад для комфортної гри. Проте у гри навіть з контролерами DualSense та Xbox є проблеми.

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Джерело: Gamepressure