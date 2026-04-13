Бог війни повертається: інсайдери прогнозують анонс нової великої God of War вже цього місяця

Нову частину серії God of War можуть анонсувати на State of Play у квітні 2026 року. Інсайдери стверджують, що це буде повноцінне продовження пригод Кратоса, а не черговий ремейк чи невеликий спін-офф.


Після насиченого початку року для фанатів серії, новини про майбутнє франшизи знову сколихнули мережу. Як повідомляє Game Rant, відомий інсайдер Том Гендерсон натякнув на гучний анонс, який Sony готує до середини квітня.

Нагадаємо, що у лютому 2026 року Santa Monica Studio вже здивувала гравців раптовим релізом God of War: Sons of Sparta та анонсом ремейку оригінальної грецької трилогії. Проте цього разу мова йде про справжню “велику” гру.

Чутки вказують на те, що нова частина може стати прямим продовженням God of War Ragnarok. Спільнота активно обговорює ймовірний сеттинг, серед яких фаворитом залишається Давній Єгипет, хоча деякі витоки натякають на історію Фей.


Очікується, що презентація відбудеться на новому State of Play, який за неофіційними даними запланований на 16 квітня. Sony прагне закріпити успіх початку року та продемонструвати потужність PlayStation 5 Pro у нових блокбастерах.

Важливо зазначити, що це не має стосунку до God of War Trilogy Remake, реліз якого призначено на серпень. Компанія веде паралельну роботу над декількома проєктами у всесвіті, щоб задовольнити запити як олдскульних фанатів, так і новачків.

Технічні характеристики майбутнього тайтла обіцяють бути революційними. Розробники з Santa Monica нібито тестують нові механіки взаємодії з оточенням, які раніше були неможливими через обмеження заліза.

Для гравців це означає, що епоха очікування добігає кінця. Якщо анонс дійсно відбудеться у квітні, ми зможемо побачити перший повноцінний геймплей та, можливо, дізнатися приблизне вікно релізу вже наприкінці року.

Поки Sony офіційно не підтвердила дату State of Play, фанатам залишається уважно стежити за соціальними мережами студії. Проте кількість “збігів” у звітах різних інсайдерів робить цей анонс однією з найімовірніших подій місяця.

Усе-таки ШІ? Актор Кратоса з серіалу God of War порадив “не вірити” першому кадру

Джерело: Game Rant

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ютубер зібрав VR-гарнітуру з CRT-дисплеїв: вона знищує "ефект сітки"
Йде епоха: Sony зупиняє виробництво Blu‑ray із функцією запису
Забудьте про здорожчання SSD: новий патент Sony помістить ігри PS5 і PS6 всього в 100 МБ
Молодята заради жарту запросили Sony на весілля: у відповідь отримали "пак" безплатних ігор PS5
Sony офіційно підвищує ціни на PlayStation 5
Sony скасовує майбутні релізи однокористувацьких ігор для ПК, — Bloomberg
Saros пішла "на золото": Housemarque підтвердила реліз 30 квітня і запевнила — це не жарт
Sony повертає PlayStation TV: телевізійну консоль родом з 2013 року
Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation
Усе-таки ШІ? Актор Кратоса з серіалу God of War порадив "не вірити" першому кадру
"Прийшов, побачив, потягнув": в мережі завірусився найнахабніший крадій PS5 
200 МП проти повного кадру: несподіваний результат тесту Vivo X300 Ultra та Sony A7 III
Великий день для Starfield: Free Lanes, Terran Armada, PS5-версія та анімована короткометражка — і все 7 квітня
Дешевий спін-офф God of War несподівано “вистрілив” у США — чи змінить Sony підхід до ігор?
Steam Machine чи PlayStation: розробник Bluepoint Пітер Далтон озвучив прогноз по "консольній війні"
Bethesda випускає Starfield на PS5 з найбільшим оновленням після релізу — Free Lanes та Terran Armada
Трейлер фільму "Людина-павук 4" випустять уривками на акаунтах "найбільших фанів"
Екранізація Elden Ring знайшла зірку в касті "The Last of Us"
Позов проти Sony PlayStation: геймери претендують на £2 млрд компенсації
Неграбельний Starfield на PS5 розлютив фанів: масово вимагають повернення коштів
Amnesia: Rebirth виходить на Switch 2: пережити жахи пустелі та замку у найстрашнішій грі десятиліття
