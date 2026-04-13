Нова частина God of War: анонс головного хіта PlayStation очікується вже у квітні / GameRant

Нову частину серії God of War можуть анонсувати на State of Play у квітні 2026 року. Інсайдери стверджують, що це буде повноцінне продовження пригод Кратоса, а не черговий ремейк чи невеликий спін-офф.





Після насиченого початку року для фанатів серії, новини про майбутнє франшизи знову сколихнули мережу. Як повідомляє Game Rant, відомий інсайдер Том Гендерсон натякнув на гучний анонс, який Sony готує до середини квітня.

Нагадаємо, що у лютому 2026 року Santa Monica Studio вже здивувала гравців раптовим релізом God of War: Sons of Sparta та анонсом ремейку оригінальної грецької трилогії. Проте цього разу мова йде про справжню “велику” гру.

Чутки вказують на те, що нова частина може стати прямим продовженням God of War Ragnarok. Спільнота активно обговорює ймовірний сеттинг, серед яких фаворитом залишається Давній Єгипет, хоча деякі витоки натякають на історію Фей.





Очікується, що презентація відбудеться на новому State of Play, який за неофіційними даними запланований на 16 квітня. Sony прагне закріпити успіх початку року та продемонструвати потужність PlayStation 5 Pro у нових блокбастерах.

Важливо зазначити, що це не має стосунку до God of War Trilogy Remake, реліз якого призначено на серпень. Компанія веде паралельну роботу над декількома проєктами у всесвіті, щоб задовольнити запити як олдскульних фанатів, так і новачків.

Технічні характеристики майбутнього тайтла обіцяють бути революційними. Розробники з Santa Monica нібито тестують нові механіки взаємодії з оточенням, які раніше були неможливими через обмеження заліза.

Для гравців це означає, що епоха очікування добігає кінця. Якщо анонс дійсно відбудеться у квітні, ми зможемо побачити перший повноцінний геймплей та, можливо, дізнатися приблизне вікно релізу вже наприкінці року.

Поки Sony офіційно не підтвердила дату State of Play, фанатам залишається уважно стежити за соціальними мережами студії. Проте кількість “збігів” у звітах різних інсайдерів робить цей анонс однією з найімовірніших подій місяця.

Джерело: Game Rant