God of War Ragnarök на ПК: релізний трейлер і нові функції

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Напередодні виходу God of War Ragnarök на персональних комп’ютерах розробники оприлюднили інформацію про нові функції для ПК-версії популярного екшену, а також представили захопливий релізний трейлер.

Студія Santa Monica Studio представила дві нові функції, які спочатку з’являться у ПК-версії, а згодом їх додадуть і до консольної. Перша — «Зменшення підказок для головоломок» — дає змогу гравцям рідше чути поради від супутників під час розв’язання загадок. Цю опцію можна активувати в налаштуваннях ігрового процесу.

Друга функція — «Аудіоопис кінематографічних сцен» — орієнтована на гравців із вадами зору. Вона забезпечує детальний звуковий супровід візуальних подій під час кат-сцен, доповнюючи діалоги контекстною інформацією. Щоб скористатися цією функцією, потрібно увімкнути відповідну опцію в меню доступності звуку.

На честь виходу гри на ПК Santa Monica Studio підготувала спеціальні сповіщення для стрімерів. Вони містять анімації Кратоса, Тора, Атрея та Фенріра для різних подій трансляції: нових підписників, донатів тощо. Студія також випустила набір для фанатів, який можна завантажити на офіційному сайті. До нього входять банери для соціальних мереж і шпалери, включно з варіантами для ультраширокоформатних моніторів.

God of War Ragnarök для ПК — це продовження епічної скандинавської саги, розробленої студією Santa Monica у співпраці з Jetpack Interactive. Гра починається з настання Фімбулвінтера, коли Кратос і Атрей вирушають у подорож Дев’ятьма Світами, шукаючи відповіді та намагаючись запобігти Рагнароку. Гравці зіткнуться з міфічними істотами та богами, досліджуватимуть приголомшливі пейзажі та візьмуть участь у динамічних боях, використовуючи легендарну зброю Кратоса.

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God of War Ragnarök виходить на ПК (Steam, Epic Games) уже завтра, 19 вересня. Варто зазначити, що для гри потрібен обліковий запис PlayStation Network.

Джерело: Insider-gaming

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