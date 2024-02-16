Google пропонує на старих ПК переходити з Windows 10 на ChromeOS Flex та сертифікувала 600 пристроїв

Microsoft припинить підтримку Windows 10 14 жовтня 2025 року, що може зробити 240 млн ПК застарілими. Оскільки багато систем з Windows 10 занадто старі для переходу на Windows 11, користувачам доведеться платити Microsoft за розширену підтримку або купувати нові комп’ютери. Натомість у Google є інше рішення, яке має працювати як мінімум на 600 сертифікованих пристроях.

Google пропонує перейти на хмарну операційну систему ChromeOS Flex. Це легка операційна система, яку просто встановити на пристрої з Windows за допомогою USB-накопичувача. Якщо люди перейдуть на ChromeOS Flex, це дасть запобігти перетворенню мільйонів ПК на електронне сміття, що певний час буде корисно для планети, передає Tom’s Hardware.

Крім того, ChromeOS Flex надаватиме регулярні оновлення безпеки, змогу шифрування даних і потенційно покращену продуктивність для старих пристроїв. Вона також обіцяє нижчі витрати на ІТ-підтримку, що за словами Google робить її привабливим варіантом для бізнесу. Операційна система сумісна з різними рішеннями Chrome Enterprise, які мають задовольняти широкий спектр бізнес-потреб, як-от управління автопарком, розгортання кіосків та відновлення після атак з вимогою викупу.

Логічним є недолік — ChromeOS не підтримує застосунки для Windows. Google намагається розв’язати цю проблему, надаючи користувачам можливість транслювати ці застарілі програми, підвищуючи адаптивність ChromeOS у бізнес-середовищі, але вона не може транслювати десятки тисяч застосунків. До того ж потокова передача потребує стабільного інтернет-з’єднання.

ChromeOS Flex — це ідеальна (і безплатна!) відповідь для користувачів Windows 10 з відмінним обладнанням, які відчувають себе покинутими через перехід на Windows 11. Якщо ви споживач, який намагається максимально ефективно використати вже витрачені гроші, або ІТ-менеджер, який дивиться на парк ПК, які потрібно замінити, щоб забезпечити безпеку, розгляньте ChromeOS Flex. — Навін Вісваната, керівник відділу комерційних продуктів ChromeOS в Google.

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