Новини Технології 28.04.2026

Windows K2: Microsoft розкрила таємний план порятунку Windows 11 — і там є дещо цікаве

Видання Windows Central розкрило деталі внутрішньої ініціативи Microsoft під кодовою назвою Windows K2. Це не нова версія операційної системи, а довгострокова програма вдосконалення Windows 11, яку запустили у другій половині 2025 року. Офіційної дати завершення у неї немає.


K2 будується на чотирьох напрямах: продуктивність, дизайн, надійність і спільнота. Продуктивність — найгостріша проблема. Внутрішня документація Microsoft, на яку посилається Windows Central, визнає: у File Explorer, іграх і системних елементах кшталту контекстних меню продуктивність впала. У ряді тестів Windows 10 досі обганяє Windows 11.

Головним орієнтиром для ігрової продуктивності всередині компанії тепер офіційно є SteamOS — Microsoft хоче, щоб Windows на однаковому залізі давала порівнянний результат впродовж наступних одного-двох років.

Start menu перепишуть з нуля на базі WinUI 3 — сучасного фреймворку Microsoft для нативних застосунків. За даними Windows Central, новий варіант буде на 60% швидшим і більш гнучким у налаштуваннях: з’явиться можливість змінювати розмір і приховувати окремі секції. Паралельно Microsoft прибирає рекламу зі Start menu — це буде одна з найпомітніших змін для звичайних користувачів. MSN у панелі віджетів перестане відображатися за замовчуванням.


На рівні надійності мета — звести примусові перезавантаження через оновлення до одного разу на місяць. Нові фічі не потраплятимуть у публічні білди, поки не пройдуть жорсткий внутрішній бар якості. Окремо Microsoft переводить частину коду ядра на стандартизовані драйвери, щоб зменшити ризик нестабільності через сторонній код.

Четвертий напрям — спільнота. Microsoft відновлює особисті зустрічі з учасниками програми Windows Insider. Перша відбулася в Нью-Йорку 21 квітня 2026 року. Розробників стимулюють активніше відповідати на зворотний зв’язок у соцмережах і на форумах.

Контекст важливий. Оновлення жовтня і листопада 2025 року знизили продуктивність на відеокартах Nvidia. Січень 2026-го — баги з Remote Desktop і збої перезавантаження. Лютий — нескінченні цикли перезавантаження у частини користувачів. Саме на тлі цього президент Windows Паван Давулурі у березні 2026 року публічно визнав проблеми і пообіцяв зробити 2026-й роком стабільності. K2 — це і є конкретна відповідь на ці обіцянки.

Перші зміни вже з’являються у тестових білдах Windows Insider з березня 2026 року. Більш масштабні оновлення за програмою K2 очікуються у preview-версіях упродовж літа.

Джерело: TechSpot

