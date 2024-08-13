Google Wallet отримує функцію створення цифрових перепусток з розпізнаванням зображень

Застосунок Google Wallet для Android отримав нову функцію Everything else, анонсовану під час заходу I/O 2024 у травні. Компанія почала її широке розгортання серед користувачів.

Функція Everything else приходить на заміну попередній функції Photo. Вона дозволяє «сканувати фотографію будь-якої перепустки, як-от квитка на подію, квитка членства в спортзалі, страхової картки тощо», щоб створити цифрову версію, яка з’явиться в Google Wallet. Нова функція доповнена штучним інтелектом, який використовується, щоб «визначати, яку перепустку ви додаєте, і пропонувати вміст перепустки».

При додаванні конфіденційних карток з інформацією про стан здоров’я чи державним ідентифікатором, вони будуть класифіковані як приватні. Це означає, що вони не будуть синхронізуватися з іншими пристроями, а для їх відкриття потрібна автентифікація. За бажанням змінити класифікацію приватної перепустки.

Після фотографування картки Google ідентифікує інформацію та дозволить користувачу редагувати загальні поля, а також додавати власні. Наразі підтримуються наступні типи карток:

Візитна картка

Поліс страхування автомобіля

Посвідчення водія

Події та квитки

Медичне страхування

Посвідчення особи

Бібліотечний квиток

Картка лояльності

Паспорт

ВНЖ

Студентський квиток

Ідентифікаційна картка платника податків

Реєстрація транспортного засобу

Посвідчення виборця

Інше

Після завершення роботи картка з’явиться під каруселлю кредитних/дебетових карток. Google надасть доступ до оригіналу Pass photos під час перегляду цифрової копії.

Спочатку нова версія Google Wallet з функцією Everything else розгортається в США, а згодом повинна вийти й в інших країнах.

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Джерело: 9to5google

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