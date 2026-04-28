Європа позбувається американського софту: що стоїть за хвилею технологічного суверенітету

Уряди по всій Європі поступово скорочують залежність від американського програмного забезпечення. TechCrunch проаналізував причини цього тренду і те, наскільки він реальний на практиці.


Точкою відліку стає CLOUD Act — американський закон 2018 року, який зобов’язує технологічні компанії США передавати дані уряду навіть якщо вони зберігаються на серверах за кордоном. Для Європи це означає, що фізичне розташування серверів на континенті більше не гарантує захист чутливих даних від американських органів влади.

Найдалі просунулась Франція. Минулого року уряд оголосив, що Health Data Hub — централізована система медичних даних країни — залишає хмарну платформу Microsoft Azure на користь французького провайдера Scaleway. Той самий Scaleway разом із Clever Cloud, OVHCloud і STACKIT виграв частину тендеру Єврокомісії на суверенну хмарну інфраструктуру вартістю €180 млн. AWS European Sovereign Cloud до цього переліку не потрапила. При цьому один із переможців тендеру використовує S3NS — спільне підприємство французького Thales і Google Cloud, що вже викликало питання щодо справжнього суверенітету рішення.

Паралельно Франція, Австрія, Данія, Італія та Німеччина переходять із продуктів Microsoft на відкритий Linux і LibreOffice. Французький уряд також замінює Zoom і Microsoft Teams на власний застосунок Visio — хоча Рахункова палата Франції вже поставила під сумнів витрати на розробку інструментів власними силами.


Однак у приватному секторі картина інша. Lufthansa і Air France обрали Starlink Ілона Маска для бортового Wi-Fi замість європейських альтернатив. Французька розвідка нещодавно продовжила контракт із Palantir — тоді як публічно Франція декларує відхід від американських технологій. Ці суперечності показують, що суверенний курс поки що нерівномірний і часто носить реактивний характер.

Додаткового імпульсу тренду додає політика. Після погроз Трампа щодо Гренландії у датському App Store злетіли застосунки для бойкоту американських товарів. Маніфест Palantir із різкою культурною риторикою посилив тиск на уряди Великої Британії та ЄС щодо перегляду контрактів із компанією. Публічна позиція Маска, яку поділяють далеко не всі європейці, теж прискорює дистанціювання.

Прихильники ініціативи EuroStack просувають ідею зробити купівлю місцевого ПЗ обов’язковою для публічного сектору ЄС. Якщо це станеться, гравці на кшталт Scaleway чи OVHCloud отримають структурну перевагу, якої наразі не мають. Поки ж, за оцінкою TechCrunch, ключова проблема залишається незмінною: навіть найкращі європейські альтернативи поступаються американським гігантам за охопленням і впізнаваністю на порядки.

Джерело: TechCrunch

