GoPro анонсує Hero 13 Black та компактну Hero: що нового?

GoPro анонсувала дві нові екшн-камери: GoPro Hero 13 Black та компактнішу модель GoPro Hero.

GoPro Hero 13 Black

Hero 13 Black оснащено вбудованою системою шумозаглушенняя. Камера здатна записувати відео HLG HDR і 10-бітне відео в G-Log. Вона також має новий режим уповільненої зйомки, який може записувати відео 720p зі швидкістю до 400 кадрів в секунду, 900p зі швидкістю 360 кадрів в секунду та 5,3K зі швидкістю 120 кадрів в секунду. Модуль бездротового зв’язку оновлено до Wi-Fi 6, що забезпечує «до 40% більшу швидкість передачі вмісту».

Деякі з нових функцій, які GoPro додає до 13 Black, включають магнітне кріплення та магнітну зарядку, три нові об’єктива. Ще виробник запровадив перероблений акумулятор, який має на 10% відсотків більшу місткість, ніж його попередник. Водночас камера зберегла багато функцій свого попередника, включно із сенсором 8:7.

Нові лінзи для Hero 13 Black

GoPro випустила новий набір об’єктивів серії HB для Hero 13 Black. Ultra Wide Lens Mod ($99,99) захоплює поле зору 177 градусів зі співвідношенням сторін 1:1. Новий Macro Lens Mod ($129,99) може знімати близькі сцени, хоча він не може фокусуватися ближче ніж 11 см. Anamorphic Lens Mod ($129,99) запропонує запис у форматі 21:9 і відблиск лінз у стилі фільму.

GoPro Hero

Що стосується нової версії GoPro Hero, то ця компактна екшн-камера на 35% менша та на 46% легша ніж Hero 13 Black. Вона важить 86 г. Компанія каже, що її вбудований акумулятор може працювати приблизно до 155 хвилин під час запису відео 1080p зі швидкістю 30 кадрів в секунду. Вона також записує відео 4K зі швидкістю 30 кадрів в секунду та може робити уповільнені зйомки 2,7K зі швидкістю 60 кадрів в секунду.

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Ціна GoPro Hero 13 Black становить $399, а Hero – $199. Їх продаж почнеться 10 та 22 вересня, відповідно. Об’єктиви Ultra Wide і Macro Lens можна буде купити з 10 вересня, Anamorphic Lens – лише з наступного року.

Джерело: The Verge

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