banner
Новини Пристрої 20.04.2026

GoPro назвала ціни на Mission 1: нова лінійка стартує від $500 для підписників

GoPro Mission 1 Series: ціни на нові камери з сенсором 1 дюйм і записом 8K / GoPro
GoPro Mission 1 Series: ціни на нові камери з сенсором 1 дюйм і записом 8K / GoPro

GoPro нарешті розкрила ціни на лінійку Mission 1 — прямо на виставці NAB 2026 у Лас-Вегасі. Базова Mission 1 коштуватиме $599,99, Mission 1 Pro — $699,99. Підписники отримають знижку $100 на кожну модель.


Передзамовлення на Mission 1 і Mission 1 Pro вже відкриті, реліз — 28 травня. Mission 1 Pro ILS із байонетом Micro Four Thirds для змінної оптики надійде у третьому кварталі 2026 року за тією ж ціною $699,99. Тобто змінна оптика обходиться без доплати до базової ціни Pro.

Технічна основа всієї серії — сенсор розміром 1 дюйм на 50 мегапікселів і новий процесор GP3. Mission 1 Pro видає 8K60 у форматі 16:9, Open Gate 8K30 у форматі 4:3, а також сповільнену зйомку 4K240 і 1080p960. Базова Mission 1 обмежена 8K30 і сповільненням до 4K120. Обидві підтримують 10-бітне відео, стабілізацію HyperSmooth із блокуванням горизонту на 360° і RAW-фото.

Як виглядає нова камера від GoPro / GoPro

Варто зазначити: на анонсі два тижні тому GoPro навмисно не назвала ціни, пославшись на нестабільність ринку флеш-пам’яті. Цифри з’явилися тільки зараз, на NAB. Mission 1 Pro Grip Edition із захисною рукояткою-кліткою коштуватиме $779,99, для підписників — $679,99.


На ринку ціни виглядають агресивно. DJI і Insta360 міцно тримають сегмент до $600, і GoPro не намагається їх бити на їхньому полі. Mission 1 цілиться в тих, кому замало екшн-камери, але не потрібна повноцінна беззеркалка. Сенсор 1 дюйм у такому форм-факторі раніше зустрічався хіба що в Sony ZV-1 або Ricoh GR IIIx — але без 8K і без такої живучості.

Creator Edition і Mission 1 Pro ILS надійдуть у третьому кварталі 2026 року.

Джерело: GoPro / PRNewswire

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати