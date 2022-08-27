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GPD Win 4 – портативна ігрова консоль з 6-дюймовим дисплеєм, APU AMD Ryzen 7 6800U, фізичною клавіатурою та дизайном Sony PSP

GPD Win 4 – портативна ігрова консоль з 6-дюймовим дисплеєм, APU AMD Ryzen 7 6800U, фізичною клавіатурою та дизайном Sony PSP

Після випуску портативної ігрової консолі у формфакторі нетбука Win Max 2 (ми розповідали про цей пристрій у добірці «ТОП-10 сучасних ігрових консолей») компанія GPD зайнялася розробкою ще одного ігрового пристрою. Нова версія GPD Win 4 на вигляд вже більше схожа на портативну ігрову консоль, але все одно містить фізичну клавіатуру.

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GPD Win 4 – портативная игровая консоль с 6-дюймовым дисплеем, APU AMD Ryzen 7 6800U, физической клавиатурой и дизайном Sony PSP

Портативна ігрова консоль GPD Win 4 отримала процесор AMD Ryzen 7 6800U, який включає 8 обчислювальних ядер на базі архітектури Zen3+ та GPU з 12 обчислювальними блоками на базі архітектури RDNA2. Також пристрій містить 6-дюймовий дисплей, який може підійматися вгору та відкривати доступ до фізичної клавіатури.

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При закритій клавіатурі пристрій нагадує серію Sony PlayStation Portable. Консоль GPD Win 4 має ергономічний округлий корпус, аналогові знімні джойстики з датчиками Холла, роз’єм USB Type-C, сканер відбитків пальців і трекпад.

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Терміни початку продажу та ціна портативної ігрової консолі GPD Win 4 поки не повідомляються.

Джерело: videocardz


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