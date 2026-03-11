Steam Machine чи PlayStation: розробник Bluepoint Пітер Далтон озвучив прогноз по "консольній війні"

Новини Пристрої 11.03.2026 comment views icon

Чутки про зміну стратегії Sony щодо PC-релізів можуть бути пов’язані не лише з планами конкурентів, а й із появою нової екосистеми від Valve. Принаймні так вважає технічний директор студії Bluepoint Games Пітер Далтон, який припустив, що потенційний успіх Steam Machine здатен змінити баланс сил на ринку.


За cловами розробника, у разі активнішого виходу ігор PlayStation на ПК нова консоль Valve могла б стати універсальним рішенням для гравців.

“Якби Sony випускала всі свої ігри одночасно на ПК, Steam-консоль фактично пропонувала б найкраще з усіх світів — простоту консолі з повною бібліотекою ПК-ігор”, — написав Далтон у соцмережі X.

x.com / peter_dalton

Він також зауважив, що в такому сценарії ситуація могла б виглядати іронічно: Valve, яка історично не брала участі у традиційних “консольних війнах”, зрештою могла б опинитися серед їхніх переможців.

Дискусія навколо стратегії PlayStation посилилася після новин про проблеми у студії Bluepoint. Компанія, відома насамперед ремейком Demon’s Souls, працювала над мультиплеєрним проєктом у всесвіті God of War, але його скасували, а саму студію вирішили закрити.
Паралельно в індустрії з’явилися повідомлення, що Sony може зменшити кількість PC-портів своїх сюжетних ігор. Це виглядає несподівано, адже раніше керівники PlayStation прямо називали такі релізи надзвичайно вигідними для компанії — фактично додатковим джерелом прибутку без значних ризиків.


Одне з популярних пояснень пов’язують із планами Microsoft щодо наступного покоління Xbox. За численними витоками, нова система може бути гібридом консолі та ПК — що потенційно стирає межу між платформами і робить появу колишніх ексклюзивів PlayStation на “чужому” обладнанні політично чутливим питанням.

Ідея Steam-консолі для вітальні насправді не нова. Перше покоління Steam Machine з’явилося ще у 2015 році — це були компактні ігрові ПК на базі SteamOS, створені у співпраці Valve з різними виробниками. Система мала поєднати зручність консолей із відкритістю ПК-екосистеми, але комерційного успіху тоді не досягла.

Новий інтерес до концепції виник після успіху портативної Steam Deck і розвитку SteamOS. У 2025 році Valve анонсувала нову ітерацію Steam Machine, яку планують випустити у 2026-му як частину оновленої лінійки ігрового обладнання.

Якщо така система справді закріпиться у вітальнях користувачів, вона може стати своєрідним “містком” між двома ринками. Гравці отримають консольний досвід, але водночас доступ до великої бібліотеки ПК-ігор у Steam — включно з колишніми консольними релізами.

Попри гучні припущення, багато аналітиків ставляться до такого сценарію обережно. Попередня спроба Valve із Steam Machines показала, що гібрид консолі та ПК складно пояснити масовій аудиторії. Крім того, традиційні консолі — такі як PlayStation, Xbox та Nintendo — мають сильні ексклюзиви, налагоджену дистрибуцію і багаторічну лояльність гравців.

Втім, сама поява нових гібридних платформ свідчить про зміну структури ринку. Консолі поступово стають ближчими до ПК — як технічно, так і з точки зору екосистеми ігор. І саме на цьому перетині, за словами Далтона, може виникнути несподіваний конкурент для традиційних платформ.

Steam Machine “за планом”: Valve підтвердила три нові пристрої на 2026 рік

Джерела: X.com,  GamesRadar

