Гра Death From Above про оператора дрона зібрала на Kickstarter вже 95% від необхідної суми, «Дочасний доступ» запланований на 2-й квартал

Нещодавно ми розповідали про вихід на Kickstarter нової гри Death From Above. Це аркадний симулятор оператора дрона, який бореться з російськими окупантами під час повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі розробники повідомили про успіхи та деякі подробиці цього проєкту.

Гру Death From Above спільно розробляють фінська студія Rockodile Games та українська Octobear Knight Games. Видавцем гри виступає новий німецький паблішер Lesser Evil. Розробники співпрацюють з українськими військовими й технологічними організаціями («Аеророзвідка», ГІС «АРТА»), а також з українськими митцями. До роботи над грою долучилась студія Octobear Knight Games та деякі музиканти.

В Death From Above користувач буде грати за українського військового оператора дрона, що бореться з окупантами. Під час виконання бойових завдань доведеться збирати цінне спорядження, патрулювати територію, шукати та знищувати техніку та склади ворога, відновлювати лінії комунікації, пошкоджені внаслідок війни.

Частина доходів від Death from Above буде спрямована українським благодійним організаціям: «Повернись живим» і «Армії дронів». Зазначається, що 30% від суми чистого доходу, отриманого від продажу гри в Steam, буде направлено до цих фондів, після виходу на беззбитковість, розмір відрахувань планується збільшити до 70%, а решта 30% піде на розробку нового контенту для гри.

Kickstarter-кампанія гри Death from Above була запущена 9 березня і наразі вже зібрала приблизно 95% від цільової суми (на момент підготовки матеріалу зібрано $25794 із запланованих $27091). Ці кошти допоможуть Rockodile Games масштабувати проєкт. Зазначається, що зібрані кошти будуть використані для оплати українським партнерам розробників, які допомагають з візуальним стилем гри, її аудіо та сюжетною лінією.

«Ми хочемо допомогти людям, які постраждали від російської агресії. Тому ми працюватимемо із українськими художниками та використаємо їх роботи у нашій грі», – каже Гендрік Лессер, голова розробки гри.

Death From Above вийде у «Дочасному доступі» у Steam у другому кварталі 2023 року.