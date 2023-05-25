Гра Death From Above вийшла в Дочасному доступі Steam — разом з новим трейлером та саундтреком «Мій сокіл» гурту «Антитіла»

Як і планувалось, сьогодні в Дочасному доступі Steam вийшла гра Death From Above. Це аркадний симулятор оператора дрона, який в лавах ЗСУ бореться з російськими окупантами.

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Death From Above — це коротка, приблизно 90-хвилинна однокористувацька аркадна гра-симулятор дрона, дія якої відбувається під час російського вторгнення в Україну. Гравець бере на себе роль українського військового, оператора дрона, який бореться з ворожими силами, рятує цінне обладнання та відновлює ключові лінії зв’язку, зруйновані конфліктом.

До виходу гри в Дочасному доступі Steam розробники створили новий релізний трейлер, який краще розкриває геймплей та демонструє, які саме дії можна буде виконувати за допомогою дрона. Також трейлер демонструє деякі сюрпризи, які розробники додали до гри як подяку спільноті.

Крім того, гурт «Антитіла» опублікував кліп на пісню «Мій сокіл», яка стала головною композицією саундтреку гри.

Після релізу Death From Above в Дочасному доступі Steam 30% чистого прибутку від продажів гри передадуть двом українським благодійним організаціям: «Повернись живим» та «Армія дронів». Щойно розробка окупиться, обсяг пожертв збільшиться до 70% чистого прибутку, а решта 30% піде на розробку нового контенту для гри.