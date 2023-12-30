Новини Ігри 30.12.2023 о 08:00 comment views icon

GTA 5 буде портована на Nintendo Switch актуального чи наступного покоління – інформацію знайдено в коді

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

GTA 5 буде портована на Nintendo Switch актуального чи наступного покоління – інформацію знайдено в коді

GTA 5 може отримати порт на платформу Nintendo, інформацію про це знайшли в коді гри. Згідно з повідомленнями, вихідний код включає підтримку Nintendo Switch – порт вже може бути в роботі.

Останнім часом Rockstar Games впровадила підтримку Nintendo Switch для своїх старих ігор: Red Dead Redemption і Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, тому порт Grand Theft Auto V не здається дивним. Гра також спочатку була випущена на PlayStation 3 та Xbox 360, як і Red Dead Redemption.

У відповідях на коментарі джерело уточнює, що GTA 5, GTA 6 та RDR2, можливо, заплановані на Nintendo Switch 2.

Grand Theft Auto V вже є на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One і Xbox 360, тож розширення можливих платформ є логічним. Випуск Grand Theft Auto V для Nintendo ще не підтверджений, але нові дані вселяють надію, що GTA 6 також може вийти на наступних поколіннях Nintendo Switch.

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Джерело:  Wccftech

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