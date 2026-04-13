Актор Нед Люк, відомий за роллю Майкла де Санти у Grand Theft Auto 5, поділився думками щодо того, з якими викликами може зіткнутися майбутня GTA 6. На його думку, фірмовий сатиричний стиль Rockstar Games може не мати такого ж ефекту, як раніше, через те, наскільки “божевільним та надуманим” став реальний світ за останні роки.





В інтерв’ю Нед Люк зазначив, що розробникам стає дедалі важче висміювати суспільство, коли реальні заголовки новин часто виглядають абсурднішими за будь-який вигаданий сценарій.

“Світ зараз настільки божевільний, що важко зробити сатиру на нього, яка б справді виділялася”, — підкреслив актор.

Він вважає, що грань між ігровим гротеском та повсякденною реальністю майже зникла.

Grand Theft Auto завжди славилася своїм гострим соціальним коментарем щодо американського способу життя. Проте Люк зауважив, що сучасне суспільство стало набагато чутливішим, а події у світі — настільки хаотичними, що розробникам доведеться докласти неймовірних зусиль, щоб їхній гумор не виглядав просто як констатація фактів.





Попри ці побоювання, актор висловив впевненість у таланті сценаристів Rockstar. Він переконаний, що команда знайде спосіб адаптуватися до нових реалій, хоча це і буде “важким завданням”. GTA 6 має повернути гравців до Вайс-Сіті, яке є ігровою пародією на сучасну Флориду — штат, який і без відеоігор регулярно стає джерелом дивних та віральних новин.

Очікується, що GTA 6 вийде восени 2025 року. Спільнота з нетерпінням чекає, як саме розробники обіграють епоху соціальних мереж, стримінгу та нових культурних трендів, які вже були частково показані у першому трейлері гри.

Джерело: TechRadar