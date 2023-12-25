Новий злам Rockstar Games: ще код GTA 6, увесь код GTA 5 та усі файли невиданої Bully 2

Здається, Rockstar Games знов зламали. Багато джерел повідомляють, що у мережі опинився код GTA 5, дані GTA 6 та Bully 2.
Конкретно мова де про повний код GTA 5, фрагменти якого з’являлися раніше, код Python з GTA 6 та усі файли скасованої гри Bully 2. Джерела стверджують, що з’явилося ще більше даних GTA 6, ніж будо о нещодавньому великому витоку. Дані підтверджують кодову назву GTA 6 Project Americas.
BREAKING: The source code for GTA 5 has been leaked publicly 😳
It reveals Bully 2 file, early GTA 5 map & script which confirms GTA 6 was codenamed “Project Americas” pic.twitter.com/uJdzeBa75i
— SKizzle⭐️ (@SKizzleAXE) December 24, 2023
Повний код GTA 5, за чутками, циркулював у мережі непублічно вже рік, а зараз був оприлюднений. Також з’явилася попередня версія карти GTA 5.
Витік коду містить файли для Bully 2, скасованого продовження пригодницької гри Rockstar. Bully була запущена між Grand Theft Auto: San Andreas та Grand Theft Auto 4. Гра була схожою на серію GTA. Дані свідчать про те, що у Rockstar деякий час працювали над Bully 2.
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References to Bully 2 and Project Americas are included in the GTA 5 source code leaks.
We don’t know the extent of the damage yet, but this is terrible news for Rockstar. It could even lead to delays for GTA 6 depending on what exactly was leaked. pic.twitter.com/prOXdAvwlr
— Gaming Detective (@that1detectiv3) December 24, 2023
Під час судового засідання щодо зламу Rockstar Games у вересні Rockstar Games 18-річним хакером Аріоном Куртаджем юристи компанії заявили, що торішній витік матеріалів GTA VI обійшовся студії у $5 млн і коштував тисяч годин робочого часу.
Хакера, який злив купу матеріалів Rockstar про GTA 6, безстроково запроторили у психлікарню
Джерела: Insider Gaming, Gizmochina