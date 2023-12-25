Новини Ігри 25.12.2023 о 14:10 comment views icon

Новий злам Rockstar Games: ще код GTA 6, увесь код GTA 5 та усі файли невиданої Bully 2

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Новий злам Rockstar Games: ще код GTA 6, увесь код GTA 5 та усі файли невиданої Bully 2

Здається, Rockstar Games знов зламали. Багато джерел повідомляють, що у мережі опинився код GTA 5, дані GTA 6 та Bully 2.

Конкретно мова де про повний код GTA 5, фрагменти якого з’являлися раніше, код Python з GTA 6 та усі файли скасованої гри Bully 2. Джерела стверджують, що з’явилося ще більше даних GTA 6, ніж будо о нещодавньому великому витоку. Дані підтверджують кодову назву GTA 6 Project Americas.

Повний код GTA 5, за чутками, циркулював у мережі непублічно вже рік, а зараз був оприлюднений. Також з’явилася попередня версія карти GTA 5.

Витік коду містить файли для Bully 2, скасованого продовження пригодницької гри Rockstar. Bully була запущена між Grand Theft Auto: San Andreas та Grand Theft Auto 4. Гра була схожою на серію GTA. Дані свідчать про те, що у Rockstar деякий час працювали над Bully 2.

Вакансії

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

менеджер з продажу авто зі США та Канади AutoAmerica, Київ, з/п 1000

Social Media Specialist for content creation and distribution Cieden

Middle Marketing Graphic/Brand Designer for a UX/UI Agency Cieden

Курс Англійської.
Подолай мовний бар'єр та розширюй коло друзів на розмовних клубах.
Дізнатись про курс

Під час судового засідання щодо зламу Rockstar Games у вересні Rockstar Games 18-річним хакером Аріоном Куртаджем юристи компанії заявили, що торішній витік матеріалів GTA VI обійшовся студії у $5 млн і коштував тисяч годин робочого часу.

Хакера, який злив купу матеріалів Rockstar про GTA 6, безстроково запроторили у психлікарню

Джерела: Insider Gaming, Gizmochina

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Ціна біткойна збільшується, а альткоїни не ростуть. Що кажуть і радять інвестиційні експерти
Як вибрати IT-курси та написати резюме, яке помітять: поради від Jungle Courses
Своя температурна зона для кожного виду вина. Як умови в винних шафах від Haier імітують винні льохи

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати