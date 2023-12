Новий злам Rockstar Games: ще код GTA 6, увесь код GTA 5 та усі файли невиданої Bully 2

Здається, Rockstar Games знов зламали. Багато джерел повідомляють, що у мережі опинився код GTA 5, дані GTA 6 та Bully 2.

Конкретно мова де про повний код GTA 5, фрагменти якого з’являлися раніше, код Python з GTA 6 та усі файли скасованої гри Bully 2. Джерела стверджують, що з’явилося ще більше даних GTA 6, ніж будо о нещодавньому великому витоку. Дані підтверджують кодову назву GTA 6 Project Americas.

BREAKING: The source code for GTA 5 has been leaked publicly 😳

Повний код GTA 5, за чутками, циркулював у мережі непублічно вже рік, а зараз був оприлюднений. Також з’явилася попередня версія карти GTA 5.

Витік коду містить файли для Bully 2, скасованого продовження пригодницької гри Rockstar. Bully була запущена між Grand Theft Auto: San Andreas та Grand Theft Auto 4. Гра була схожою на серію GTA. Дані свідчать про те, що у Rockstar деякий час працювали над Bully 2.

References to Bully 2 and Project Americas are included in the GTA 5 source code leaks.

We don’t know the extent of the damage yet, but this is terrible news for Rockstar. It could even lead to delays for GTA 6 depending on what exactly was leaked. pic.twitter.com/prOXdAvwlr

— Gaming Detective (@that1detectiv3) December 24, 2023