Новини Ігри 22.08.2023 о 17:26

Half-Life 2 RTX ─ ремастер класичного шутера з трасуванням променів та DLSS 3

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Вадим Карпусь

Автор новин

Спільнота моддерів розробляє ремастер Half-Life 2 із трасуванням променів, використовуючи платформу Nvidia RTX Remix. На конференції Gamescom 2023 року компанія Nvidia представила перший трейлер проєкту Half-Life 2 RTX.

Half-Life 2 RTX – це спільний проєкт чотирьох команд зі створення модифікацій для Half-Life 2, які об’єдналися в Orbifold Studios. Вони скористалися інструментарієм RTX Remix для відтворення гри з використанням фізичного рендерингу PBR та додавання нових геометричних деталей. Ремастер використовує RTX IO для швидкого та плавного завантаження ресурсів, а також підтримує повне трасування променів та DLSS 3. Наскільки новий проєкт відрізняється від оригінальної гри 2004 року, можна бачити у трейлері та порівняльних зображеннях.

Half-Life 2 RTX ─ ремастер класичного шутера з трасуванням променів та DLSS 3Half-Life 2 RTX ─ ремастер класичного шутера з трасуванням променів та DLSS 3
Half-Life 2 RTX ─ ремастер класичного шутера з трасуванням променів та DLSS 3Half-Life 2 RTX ─ ремастер класичного шутера з трасуванням променів та DLSS 3
Half-Life 2 RTX ─ ремастер класичного шутера з трасуванням променів та DLSS 3Half-Life 2 RTX ─ ремастер класичного шутера з трасуванням променів та DLSS 3

Nvidia поки що не називає терміни виходу Half-Life 2 RTX.

Джерело: The Verge

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