Half-Life 2 RTX ─ ремастер класичного шутера з трасуванням променів та DLSS 3

Спільнота моддерів розробляє ремастер Half-Life 2 із трасуванням променів, використовуючи платформу Nvidia RTX Remix. На конференції Gamescom 2023 року компанія Nvidia представила перший трейлер проєкту Half-Life 2 RTX.

Half-Life 2 RTX – це спільний проєкт чотирьох команд зі створення модифікацій для Half-Life 2, які об’єдналися в Orbifold Studios. Вони скористалися інструментарієм RTX Remix для відтворення гри з використанням фізичного рендерингу PBR та додавання нових геометричних деталей. Ремастер використовує RTX IO для швидкого та плавного завантаження ресурсів, а також підтримує повне трасування променів та DLSS 3. Наскільки новий проєкт відрізняється від оригінальної гри 2004 року, можна бачити у трейлері та порівняльних зображеннях.

Nvidia поки що не називає терміни виходу Half-Life 2 RTX.

Джерело: The Verge