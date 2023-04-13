NVIDIA випустила RTX Remix — відкрите ПЗ для трасування шляху у старих іграх

NVIDIA випустила анонсоване пів року тому програмне забезпечення RTX Remix. ПЗ із відкритим вихідним кодом допомагає додати підтримку трасування шляху до старих ігор.

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RTX Remix – ініціатива NVIDIA GameWorks, що додає трасування шляху до класичних ігор для кращих вражень від гри на новітніх відеокартах GeForce RTX. Перший випуск NVIDIA RTX Remix Runtime v0.1 перетворює систему хешування та обробку геометрії, додає нову обробку неба, оптимізацію продуктивності процесора та низку інших покращень. NVIDIA використовувала цей метод для створення RTX-версії гри Portal, також раніше вийшла демонстрація ефектів RTX Remix у Morrowind.

Для застосування RTX Remix не потрібно бути експертом у рендерингу. Середовище виконання та набір інструментів для творців подбають про все, що потрібно для створення модів з трасуванням шляху для ігор. RTX Remix складається з двох основних частин: Bridge та Renderer. У Bridge використовується “інтерпозер” d3d9.dll.

При розміщенні поруч із виконуваним файлом гри бібліотека перехоплює команди 32-бітного рендерингу та відправляє їх у 64-бітовий NvRemixBridge.exe. Це перетворення у 64-бітний набір інструкцій дозволяє використовувати практично необмежену кількість пам’яті та забезпечує кращу сумісність з сучасними API трасування променів.

Міст є наскрізним, він передає команди рендерингу версії d3d9.dll, яка вмикає новий рендер. Remix d3d9.dll – повноцінний механізм рендерингу з трасуванням шляху, який бере інформацію про геометрію, матеріали та світла, вбудовану в оригінальні команди рендерингу d3d9 та створює повну ігрову сцену з покращеним освітленням та іншими візуальними ефектами, додаючи потім трасування шляху.

NVIDIA RTX Remix доступний у вигляді вихідного коду, а також у вигляді бінарних файлів для Windows. Програма розповсюджується за ліцензією MIT. Докладніше про використання RTX Remix з відкритим вихідним кодом можна дізнатися на GitHub. Докладніша інформація про технологію доступна на сайті NVIDIA.

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Хочеться додати, що NVIDIA, по суті, створила мод, який працює за тим самим принципом, що ENB та інші подібні модифікації, але з більш «ґрунтовним» рендерингом та підтримкою технології RTX від виробника. Звісно, знадобиться відеокарта з RTX, також майбутні моди можуть відчутно знизити FPS. Для володарів старіших систем і багатьох культових ігор давно доступні моди, що дозволяють радикально покращити освітлення та додають більш сучасні візуальні ефекти.

Джерело: Phoronix