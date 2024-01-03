Новини Ігри 03.01.2024 о 16:08 comment views icon

Hogwarts Legacy перервала десятирічне домінування FIFA в британських чартах. В останнє це вдавалося GTA V

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Юрій Орос

Автор новин

Hogwarts Legacy перервала десятирічне домінування FIFA в британських чартах. В останнє це вдавалося GTA V

Протягом останнього десятиліття футбольні ігри від EA очолювали щорічні британські чарти продажів ігор (на фізичних носіях), але тепер їхня переможна серія добігла кінця. У 2023 році Hogwarts Legacy посіла перше місце, випередивши EA Sports FC 24, заміну FIFA 24 та першу футбольну гру від EA з моменту розриву з FIFA.

Action-RPG за мотивами всесвіту чарівників Гаррі Поттера вийшла у лютому 2023 року для PlayStation, Xbox та ПК. Версії для PS4 та Xbox One з’явилися у травні, тоді як шанувальникам Nintendo Switch довелося чекати до листопада, щоб долучитися до гри. Найвищі продажі були на PS5, що склало понад половину від загального обсягу. PS4 посіла друге місце за фізичними продажами, за нею слідує Switch, передає GamesRadar.

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Протягом 2023 року у Великій Британії було продано 12,76 млн ігор (фізичних копій). Це майже на 5% менше, ніж у попередньому році, що, без сумніву, пов’язано зі зростанням популярності цифрових ігор та кращою доступністю бездискових консолей. Крім того, дві з найбільших ігор 2023 року, Baldur’s Gate 3 та Alan Wake 2, не отримали фізичних видань, а були доступні лише в цифровому форматі на всіх платформах.

Останньою грою, яка змогла перемогти FIFA в чартах фізичних продажів у Великобританії, була GTA 5, що вийшла в далекому 2013 році.

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Огляд Hogwarts Legacy. Невже магія покинула цей світ?

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