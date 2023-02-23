Гравці провели у світі Hogwarts Legacy понад 267 млн годин. WB Games каже про «світле майбутнє» та довгострокову франшизу

Warner Bros. поділилась статистичними даними гравців у Hogwarts Legacy за перші два тижні з моменту релізу.

Станом на 21 лютого у Hogwarts Legacy «награно» понад 267 млн годин, вирощено 393 млн магічних рослин, понад 242 млн разів зварено зілля та знищено 1,25 млрд темних чарівників.

«Ми дуже задоволені початковим запуском і бачимо світле майбутнє для інших запусків. Наша мета — продовжувати використовувати нашу дивовижну бібліотеку франшиз Warner Bros. Discovery» Девід Гаддад, президент Warner Bros. Games

Це лише початкові результати для Hogwarts Legacy, яка незабаром запуститься на платформах PlayStation 4 та Xbox One (4 квітня), а також Nintendo Switch (25 липня). Цікаво, чи цей успіх переконає ігровий підрозділ Warner Bros взятися за Hogwarts Legacy DLC — оскільки ігровий директор Avalanche Software Алан Т’ю нещодавно в інтерв’ю сказав, що таких планів наразі немає.

Дані щодо продажів гри ще не опубліковані, але судячи з постійних обговорень та графіків продажів у Японії, Великій Британії та Європі, стає зрозуміло, що шанувальники дійсно зацікавлені. Вихід гри 10 лютого спричинив найвищий трафік у спільноті Гаррі Поттера на Fandom за останні 7 років. Другий найактивніший період був зафіксований під час виходу другої частини «Фантастичних звірів» у 2018 році. Кількість переглядів сторінок, пов’язаних з Hogwarts Legacy, перевищила цей показник на 39% лише за 5 днів.

З оглядом Hogwarts Legacy від нашої редакції можна ознайомитись тут. Також раніше повідомлялось, що розпочались роботи над фанатською українською локалізацією гри за допомогою платформи Crowdin. Нині перекладено 99% всіх текстів (понад пів мільйона слів), які чекають на затвердження.

Наступна велика гра, яку випустить Warner Bros — Suicide Squad: Kill the Justice League від розробника Rocksteady Studios. Реліз багатокористувацької пригодницької гри з відкритим світом для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series S|X запланований на 23 травня 2023 року.

Джерело: wccftech