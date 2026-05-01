Hogwarts Legacy тимчасово роздають безплатно: гру можна забрати назавжди до 3 травня

Hogwarts Legacy безплатно роздають в Epic Games Store

В мережі з’явився неочікуваний подарунок для фанатів всесвіту Гаррі Поттера — рольова гра Hogwarts Legacy наразі доступна безплатно для завантаження з можливістю залишити її назавжди. Акція діє до 3 травня, і що цікаво — без жодного офіційного анонсу від розробників чи видавця.





На момент публікації гру можна безплатно додати до бібліотеки в Epic Games Store. Це виглядає незвично одразу з кількох причин. По-перше, Hogwarts Legacy не входить до стандартної щотижневої підбірки безплатних ігор платформи. Цього разу там заявлені інші проєкти, як от Firestone Online Idle RPG та Oddsparks: An Automation Adventure. По-друге, про роздачу не повідомляли офіційні сторінки гри.

Попри це, пропозиція працює: знижка становить 100% при звичайній ціні 1599 грн, і гру можна закріпити за акаунтом назавжди, якщо встигнути до завершення акції. Варто врахувати, що акція стосується лише ПК-версії. Для консолей гра доступна за передплатою PlayStation Plus Extra, але це вже інша модель доступу.

Hogwarts Legacy — це рольова гра з відкритим світом у всесвіті Гаррі Поттера, що вийшла у 2023 році. Дія розгортається у XIX столітті (задовго до народження Гаррі). Гравець бере на себе студента-п’ятикурсника, який володіє ключем до стародавньої магії, що загрожує чарівному світу. При цьому треба створити власного персонажа, обрати факультет, відвідувати уроки, варити зілля, приборкувати магічних звірів та боротися з темними чарівниками й повстанням гоблінів.





Нагадаємо, Avalanche Studios, Portkey Games і Warner Bros. вже працюють над продовженням. За наявною інформацією, друга частина може отримати більш сучасний сетинг і певний зв’язок із майбутньою адаптацією від HBO. Але реліз сиквелу ще далеко, тому нинішня акція — шанс познайомитися з оригіналом або надолужити пропущене.

Це не перший випадок безплатної роздачі Hogwarts Legacy: раніше гру вже пропонували як бонус перед The Game Awards у грудні минулого року. Якщо тоді пропустили — зараз є другий шанс.

Джерело: screenrant