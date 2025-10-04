Джефф Безос мріє про космічні датацентри, а Китай будує комерційний ЦОД під водою

Засновник Amazon і компанії Blue Origin Джефф Безос вважає, що вже через 10-20 років у космосі з’являться надпотужні датацентри, які працюватимуть ефективніше, ніж наземні. У вакуумі легше охолоджувати сервери, а сонячна енергія доступна цілодобово — без ночі, дощу чи хмар. Про такі грандіозні плани мільярдера повідомляє Reuters. Однак поки це лише концепція: створення таких об’єктів сьогодні є економічно нереалістичним і потребує технологічних проривів.

Датацентри в космосі

«Через десять, максимум двадцять років ми почнемо будувати гігантські датацентри потужністю в гігавати прямо в космосі», — заявив Безос під час розмови з головою Ferrari Джоном Елканном на Italian Tech Week у Турині.

Швидке зростання обчислювальних потреб через розвиток ШІ та хмарних технологій вичерпує ресурси традиційних датацентрів. Виробники шукають нові способи розміщення серверних комплексів: на кораблях, у північних країнах або навіть під водою. Космос, на думку Безоса, може стати наступним логічним кроком.

У відкритому космосі сонячне світло доступне безперервно, а коливання температур — від -120 °C на сонці до -270 °C у тіні — дозволяють ефективно відводити тепло від серверів. Такі умови ідеальні для обчислювальних завдань, що потребують постійної великої потужності, наприклад для тренування моделей штучного інтелекту.

З технічного боку, виробництво 1 ГВт електроенергії в орбіті теоретично можливе, але потребує величезних площ. При ефективності сонячних елементів 35%, для цього доведеться встановити від 2,4 до 3,3 млн м² панелей — це квадратна конструкція зі стороною 1,5-1,8 км і масою від 9000 до 11250 тонн.

Для порівняння, ракета Falcon Heavy може вивести на орбіту лише 64 тонни. Тож запуск лише сонячних панелей потребуватиме понад 150 стартів і обійдеться у $13,7-17,1 млрд, а з урахуванням реальних витрат — понад $25 млрд. І це без урахування масивних радіаторів для охолодження систем і самих серверів, що також важать десятки тисяч тонн.

Отже, хоча така система можлива теоретично, у реальності це надзвичайно складний, дорогий і логістично ризикований проєкт.

Датацентри під водою

Поки мрії Безоса залишаються у космосі, Китай втілює власну ідею зниження енергоспоживання — під водою. Компанія Highlander будує підводний серверний модуль поблизу Шанхаю, який планують занурити у жовтні. Як повідомляє South China Morning Post, клієнтами стануть державні компанії, зокрема China Telecom.

Це не перший подібний експеримент: Microsoft тестувала підводний датацентр біля Шотландії й у 2024 році завершила експеримент, але комерційного розвитку проєкт не отримав. Натомість Китай уже має діючу установку в провінції Хайнань, запущену у 2023 році.

За словами віцепрезидента Highlander Ян Є, підводні установки дозволяють знизити енерговитрати на охолодження на 90%, а 95% необхідної енергії компанія планує отримувати з відновлюваних джерел. Проте інженери зіштовхнулися з великими труднощами — морська вода агресивна до металів, тож капсули покривають захисним шаром зі скляних пластівців, а зверху встановлено спеціальний модуль для технічного обслуговування.

Попри успіх тестів, деякі вчені застерігають: без системного моніторингу нагрів води такі установки можуть впливати на морську екосистему. Втім, за словами розробників, незалежна оцінка показала, що температурні зміни залишаються в межах норми.

Отже, майбутнє датацентрів іде у два протилежні напрями — вгору та вниз. Космічні системи Безоса — це далека перспектива, що потребує прориву у зниженні вартості запусків і матеріалів. Підводні сервери Китаю ж демонструють більш реалістичний шлях: зменшення енергоспоживання та перехід на “зелену” енергетику. У будь-якому випадку очевидно, що обчислювальні потужності майбутнього вимагають більше площі, ефективнішого охолодження і більше не обмежуватимуться сушею.

Джерело: tomshardware 1, 2