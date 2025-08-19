Новини WTF 19.08.2025 comment views icon

Хорватський пірнальник встановив рекорд затримки дихання

author avatar

Олександр Федоткін

Depositphotos

Пірнальник з Хорватії Вітомир Марічіч 14 червня цього року встановив новий світовий рекорд із затримки дихання під водою. 

Пірнальник встановив рекорд у своєму рідному місті Опатія в басейні глибиною 3 метри.

Марічіч зробив глибокий вдих і ліг на дно басейна, де залишався протягом 29 хвилин 3 секунд. Його досягнення було занесене до Книги рекордів Гіннеса. Хорватський фрідайвер перевершив попередній рекорд на 5 хвилин. 

Марічіч затримав дихання майже на півгодини, що здається просто неймовірним. Це удвічі довше, ніж у таких природних пірнальників як дельфіни-афаліна. Ймовірно хорватський фрідайвер міг би позмагатись навіть з тюленями.

З кожним вдихом тюлень може замінити до 90% повітря у легенях. Порівняно із цим людина із кожним вдихом може впустити лише 20% свіжого кисню у легені. Отже людям необхідно робити більше вдихів. Щоб в організм надійшло якнайбільше кисню, Марічіч перед спробою вдихав чистий кисень протягом 10 хвилин.

Таким чином він збільшив вміст кисню  у плазмі крові, яка виступає ключовим резервуаром кисню для тканин в людському організмі. Хорватський фрідайвер пояснив, що перейшов до спроби встановлення світового рекорду, маючи в організмі у 5 разів більше кисню, ніж зазвичай. В іншому разі його спроба була б невдалою.

Однак навіть у звичайних умовах Марічіч здатен затримувати дихання до 10 хвилин. Рекорд Гіннесса із затримки дихання без сторонньої допомоги становить 11 хвилин і 35 секунд. Його встановив Бранко Петрович із Сербії у 2014 році. Для порівняння: середньостатистична людина може затримати дихання на 30-90 секунд.

 За даними офіційного сайту Книги рекордів Гіннеса, у червні Марічіч здійснив спробу найдовшої затримки дихання, щоб привернути увагу до проблеми збереження океану. Можливо йому також вдасться перевершити рекорд Бранко Петровича. 

Вітомир став чемпіоном світу з фрідайвінгу у п’яти дисциплінах. Марічіч отримав бронзову медаль на чемпіонаті світу з фрідайвінгу, встановив світові рекорди з систем AIDA та CMAS у дисципліні “пірнання в довжину в окремих ластах”. У квітні 2019 року Вітомир Маричич встановив чоловічий рекорд CMAS у дисципліні “пірнання в довжину в ластах” з бі-плавниками, пропливши відстань 264,7 метрів. 

Вітомир Марічіч відомий не лише своїми здобутками у фрідайвінгу. Він плавав з акулами, китами та дельфінами, очолював експедиції на Кіліманджаро та Ельбрус, зустрічався з африканськими племенами, купався у річці Амазонка, стояв на краях вулканів, гуляв мотузкою над каньйоном, лазив по крижаних водоспадах, стрибав з літака і ним же керував. Він також їв жуків, рептилій та безліч інших екзотичних комах.

Джерело: ScienceAlert

