Том Круз здійснив 16 стрибків з парашутом у полум’ї для «Місія неможлива 8» — і це світовий рекорд

Paramount

Якщо ви не знали, то існує рекорд за кількістю стрибків із палаючим парашутом — і належить він Тому Крузу, який здійснив аж 16 таких трюків для фільму «Місія неможлива 8».

«Том не просто грає героїв бойовиків — він і є героєм бойовиків!» – заявив Крейг Глендей, головний редактор Книги рекордів Гіннеса (через Games Radar). «Значну частину успіху актора можна пояснити його абсолютною зосередженістю на автентичності та розширенні меж того, що він може зробити. Це честь мати можливість визнати його абсолютну безстрашність цим новим титулом рекордсмена Гіннеса».

Власне для тих, хто ще не мав можливості переглянути трюк у фільмі, Paramount випустила залаштункове відео, де можна почути коментарі самого Тома.

Велика фільмографія Тома Круза, що сягає початку 1980-х років, включає широкий спектр ролей, що виходять за рамки жанру бойовиків, таких як його виступи у фільмах на кшталт «Людини дощу». Однак саме «Місія неможлива» зарекомендувала його як актора, що здатний на все в тому, що стосується фізичної витривалості (деякі трюки він виконував й зі зламаною ногою).

Восьмий фільм серії був заявлений ​​як остання робота актора в ролі Ітана Ханта, що могло б зробити цей трюк останнім в його кінокар’єрі, якби не одне але — Том вже заявив, що збирається зніматися в бойовиках до 100 років. Нагадаємо, що серед іншого Круз відзначився у «Місія неможлива: Фінальна розплата» підводною сценою, де перебував на межі гіпоксії, і моментом, де стрибає з літака, що в цей час здійснює рух, а також залучив до одного із найскладніших «кульбітів» режисера Кріса Маккворі.

Наразі стрічка все ще транслюється в кінотеатрах і заробила близько $360 млн на цей час. Її бюджет, для порівняння, склав $300 млн (витрати зросли зокрема через вимушені паузи під час страйків в Голлівуді, на момент яких було знято приблизно 40% матеріалу). Перші відгуки оцінили фільм «Місія неможлива: Фінальна розплата» у 86% на Rotten Tomatoes, як «майже ідеальний фінал для Ітана Ханта», тоді як кінооглядач ITC Денис Федорук поставив стрічці 7/10 балів.

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«Ймовірно, це не найблискучіша монета у скарбниці та навіть попередня “Розплата: Частина перша” виглядала жвавішою, напруженішою і більш автентичною, чи що. Та це гідне завершення майже 30-річної подорожі на максимальних швидкостях, хоча якраз тут оберти дещо знижуються. Зрештою, це міцний та максимально чесний літній блокбастер, що, як і його головний герой, почувається впевнено, особливо серед добряче набридлих марвело-форсажівських казочок», — з рецензії ITC.

Нагадаємо, що раніше власний рекорд встановив інший цьогорічний реліз — шостий за ліком фільм у культовій 25-річній горор-франшизі «Пункт призначення», який підпалив для однієї зі сцен 71-річну каскадерку.