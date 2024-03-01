HP пропонує оренду принтерів та чорнила за передплатою — за $36 на місяць

HP запустила нову передплату, яка надає принтер в оренду (з певним обмеженням на кількість сторінок) і чорнила за щомісячні внески. Компанія каже, що послуга має спростити доступ до друку для сімей та малого бізнесу (хоча угода передбачає моніторинг від HP та багаторічні зобов’язання).

Вартість найдешевшої передплати, яка включає принтер HP Envy (поточна модель 6020e) і 20 друкованих сторінок, стартує від $6,99/місяць. Тоді як найдорожча — оренда HP OfficeJet Pro і 700 друкованих сторінок — обійдеться у $35,99/місяць (невикористані сторінки можна перенести на наступний місяць чи замовити додаткові у разі нестачі).

HP обіцяє забезпечити доставку чорнил, коли вони закінчаться, та цілодобову підтримку телефоном або в чаті. В умовах передплати зазначається, що послуга «не покриває пошкодження або збої, спричинені, як це не дивно, використанням носіїв та інших продуктів не від HP» або якщо ви використовуєте свій принтер більше, ніж це передбачено вашим планом. Ставлення HP до використання сторонніх картриджів відоме давно — компанія блокувала цю можливість через мікрооновлення принтерів, за що отримала низку позовів.

Найцікавіший аспект передплати, на який звернув увагу сайт Ars Technica — вимога від передплатників підтримувати підключення принтерів до Інтернету (деякі користувачі уникають цього, оскільки пристрій нормально працює без доступу до Інтернету). Тим часом відсутність з’єднання може завадити встановленню мікрооновлень, про які ми згадували вище.

Компанія пояснює вимогу тим, що через Інтернет зможе відстежувати деталі, важливі для передплати (як-от стан чорнильних картриджів, кількість використаних сторінок) і «запобігати несанкціонованому використанню вашого облікового запису».

У політиці конфіденційності All-In-Plan (так називається нова передплата) також зазначено, що HP може «передавати інформацію про вас рекламним партнерам», щоб вони могли «розпізнавати ваші пристрої», здійснювати цільову рекламу та, потенційно, «комбінувати інформацію про вас з інформацією від інших компаній», з якими співпрацює HP. У політиці також сказано, що користувачі можуть відмовитися від обміну особистими даними.

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Інша важлива деталь — HP стягуватиме з передплатників, які скасовують передплату до кінцевої дати, до $270 плюс податки (однак «покарання» не буде застосовуватися після двох років передплати й повернення орендованих принтера та картриджів протягом 10 днів після скасування передплати).

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