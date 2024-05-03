Hubble Network вперше в історії встановила Bluetooth-з’єднання із супутником

Hubble Network стала першою у світі компанією, яка встановила з’єднання Bluetooth безпосередньо із супутником. Стартап запустив перші два свої супутники на орбіту в рамках місії SpaceX Transporter-10 у березні. Компанія підтвердила, що отримувала сигнали від вбудованих 3,5-міліметрових чипів Bluetooth із відстані понад 600 кілометрів.

Hubble Network стверджує, що її технологія може бути використана на різноманітних ринках, включаючи логістику, відстеження худоби, розумні нашийники для домашніх тварин, GPS-годинники для дітей, автомобільні пристрої, будівельні майданчики та моніторинг температури ґрунту. Компанія спочатку планує співпрацювати з галузями, які потребують покриття мережі хоча б раз на день, наприклад для цілей віддаленого моніторингу активів для нафтової та газової промисловості. У міру збільшення кількості супутників компанія зверне свою увагу на сектори, які можуть потребувати більш частого оновлення та навіть безперервного покриття, як-от моніторинг ґрунту або падіння для людей похилого віку.

Після запуску сервісу клієнтам потрібно буде просто інтегрувати додатковий код в чипсет свого пристрою, щоб активувати підключення до мережі Hubble.

Компанія також запатентувала антену з фазовою решіткою, яку можна запускати за допомогою невеликих супутників. Антени працюють майже як збільшувальне скло, що й дозволяє готовому чипу Bluetooth обмінюватися даними із супутником Hubble.

Hubble Network планує запустити третій супутник у рамках місії SpaceX Transporter-11 влітку цього року, а четвертий — у Transporter-13. Ці чотири супутники складатимуть «бета-сузір’я». Хоча клієнти пілотного проєкту вже можуть починати інтеграцію. У четвертому кварталі 2025 року або на початку 2026 року стартап планує запустити наступні 32 супутники одночасно. Ці 36 супутників складуть перше робоче угруповання, вони забезпечать зв’язок із супутником Hubble Network приблизно 2-3 години на день з будь-якої точки світу.

Джерело: techcrunch

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