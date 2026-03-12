SpaceX запустить перший із 300 українських супутників UASAT цієї осені

Супутниковий термінал UASAT GEO 74.

Власна українська супутникова мережа UASAT-NANO налічуватиме 300 супутників, а перший планують запустити вже у жовтні 2026 року з допомогою компанії SpaceX.





Про це розповів в інтерв’ю “Мілітарному” Дмитро Стеценко — директор компанії Stetman, яка займається створенням і обслуговуванням супутникових систем військового призначення, в тому числі UASAT та систем на базі Starlink.

“Базово нам вистачить трьохсот супутників для максимальної концентрації глобального покриття”, — каже Стеценко.

Перший планують запустити в жовтні на ракеті компанії SpaceX. У 2027-2028 роках додадуть ще по 100-120 одиниць. Надалі мережу оновлюватимуть — з огляду на те, що термін експлуатації апаратів складає 5-7 років. Стеценко також уточнив, що в майбутньому Україна може надати допомогу європейським партнерам з дешевими технологіями супутникового зв’язку заради “групової безпеки”.

Контекст

Протягом років повномасштабного вторгнення в Україні постійно говорять про необхідність запуску незалежних каналів зв’язку для ЗСУ. З мертвої точки питання зрушило, коли Stetman зареєструвала супутникову мережу UASAT NANO: 17 лютого 2026 року мережа з’явилася в офіційній публікації BR IFIC Space, чим сигналізували про проходження перевірки регуляторів.





Очікується, що супутники UASAT на старті вироблятиме данська компанія GomSpace, а згодом виробництво перенесуть в Україну. Апарати будуть розташовані на низькій навколоземній орбіті, на висоті приблизно в 550 км. Перший, який запустять в жовтні, працюватиме в тестовому режимі.