Новини Технології 12.03.2026 comment views icon

SpaceX запустить перший із 300 українських супутників UASAT цієї осені

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

SpaceX запустить перший із 300 українських супутників UASAT цієї осені
Супутниковий термінал UASAT GEO 74.

Власна українська супутникова мережа UASAT-NANO налічуватиме 300 супутників, а перший планують запустити вже у жовтні 2026 року з допомогою компанії SpaceX.


Про це розповів в інтерв’ю “Мілітарному” Дмитро Стеценко — директор компанії Stetman, яка займається створенням і обслуговуванням супутникових систем військового призначення, в тому числі UASAT та систем на базі Starlink.

“Базово нам вистачить трьохсот супутників для максимальної концентрації глобального покриття”, — каже Стеценко.

Перший планують запустити в жовтні на ракеті компанії SpaceX. У 2027-2028 роках додадуть ще по 100-120 одиниць. Надалі мережу оновлюватимуть — з огляду на те, що термін експлуатації апаратів складає 5-7 років. Стеценко також уточнив, що в майбутньому Україна може надати допомогу європейським партнерам з  дешевими технологіями супутникового зв’язку заради “групової безпеки”.

Контекст

Протягом років повномасштабного вторгнення в Україні постійно говорять про необхідність запуску незалежних каналів зв’язку для ЗСУ. З мертвої точки питання зрушило, коли Stetman зареєструвала супутникову мережу UASAT NANO: 17 лютого 2026 року мережа з’явилася в офіційній публікації BR IFIC Space, чим сигналізували про проходження перевірки регуляторів.


Очікується, що супутники UASAT на старті вироблятиме данська компанія GomSpace, а згодом виробництво перенесуть в Україну. Апарати будуть розташовані на низькій навколоземній орбіті, на висоті приблизно в 550 км. Перший, який запустять в жовтні, працюватиме в тестовому режимі.

Starlink Mobile 5G пропонуватиме швидкість 150 Мбіт/с навіть в Арктиці завдяки стільниковим “вежам” у космосі

Популярні новини

arrow left
arrow right
“Шахеди” зі Starlink: SpaceX та Міноборони спільно працюють над проблемою
"Вбивця Starlink": Китай створив першу в світі мікрохвильову зброю на 20 ГВт
SpaceX запустить 120 супутників для ЗСУ: вони працюватимуть в українській мережі UASAT NANO
NASA змінює програму Artemis: повернення астронавтів на Місяць знову під питанням
Суперечка між NASA та SpaceX: не можуть обрати варіант висадки на Місяць
Ілонофон? SpaceX готує смартфон із вбудованим супутниковим зв'язком Starlink
SpaceX запитала дозвіл на запуск 1 млн супутників для космічних ШІ-датацентрів
NASA повертає астронавтів з МКС через таємничу медичну проблему
Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом
Вчені розробляють "зворотні" сонячні панелі із зарядкою вночі
Starlink Mobile 5G пропонуватиме швидкість 150 Мбіт/с навіть в Арктиці завдяки стільниковим "вежам" у космосі
Ветеран SpaceX заявив, що може перетворити воду на ракетне паливо
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати