HyperX виходить на ринок моніторів з моделями Armada 25 та Armada 27, що кріпляться до стільниці

Компанія HyperX анонсувала перші власні монітори Armada 25 та Armada 27. Дисплеї призначені для геймерів та оснащені кріпленням до торця стільниці. Ергономічна підставка дозволить заощадити місце на столі.

Монітор Armada 25 з діагоналлю 25 дюймів має роздільну здатність 1920 x 1080 пікселів. Параметри Armada 27 – 27 дюймів та 2560 x 1440 пікселів. Обидва монітори мають матові IPS-панелі з тонкими рамками. Їхня максимальна яскравість дорівнює 400 ніт. На корпусі є по одному роз’єму DisplayPort 1.4 та два HDMI 2.0. У комплект входять кабелі обох стандартів.

Геймери зрадіють часу реакції 1 мс та сумісності з із NVIDIA G-Sync для адаптивної синхронізації з відеокартами NVIDIA. Armada 25 має вищу частоту оновлення – 240 Гц у порівнянні з 165 Гц в Armada 27.

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Armada 27 підтримує VESA Display HDR 400, тоді як Armada 25 не відображає HDR 400. Колірна гама Armada 25 становить 95% кольорів sRGB, Armada 27 має охоплення 95% DCI-P3.

Комплектні кронштейни також продаються окремо у двох варіантах – основний та додатковий для кількох моніторів. Комбінуючи їх, можна встановити до чотирьох моніторів 25” або два 27”.

Враховуючи зручність та рекомендовані ціни у $449 та $499 дебют HyperX виглядає привабливо. Особливо з урахуванням кронштейну вартістю $109,99, який входить до їхньої ціни.

Джерело: The Verge