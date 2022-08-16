Samsung Odyssey Ark — «найбільший» ігровий монітор з 55-дюймовим вигнутим екраном Quantum Mini-LED 4K за $3500

Samsung Electronics випустила у продаж 55-дюймовий вигнутий ігровий 4K-монітор Odyssey Ark. Дисплей був представлений на Consumer Electronics Show 2022, де отримав нагороди CES Innovation Award.

«Ми даємо сучасним геймерам те, чого вони хочуть – кінематографічний та захопливий досвід з інноваційними технологіями ігрових дисплеїв, які може запропонувати тільки Samsung», – сказав Гаррі Патц-молодший, старший віцепрезидент та генеральний директор підрозділу дисплеїв Samsung. «Odyssey Ark – це персональний ігровий кінотеатр, що пропонує зовсім новий спосіб грати на консолі та ПК.»

Монітор може приймати вертикальне положення, він оснащений пультом дистанційного керування та хабом для підключення пристроїв, нейропроцесором для покращення зображення, вбудованою акустикою формату 2.2.2 та підтримує функцію кількох дисплеїв в одному.

Ергономіка

Великий екран охоплює основне та периферійне поле зору завдяки кривизні 1000R. Екран можна обертати, нахиляти та повертати за допомогою HAS (підставки з регульованою висотою).

Для розміщення 55-дюймового дисплея потрібно багато місця як по горизонталі, так і по вертикалі, якщо плануєте використовувати розворот на 90°. Режим Multi View дозволяє використовувати Odyssey Ark як чотири окремих монітори у горизонтальному положенні або три у вертикальній орієнтації.

Технологія Flex Move Screen дозволяє регулювати діагональ від 55 до 27 дюймів, змінювати орієнтацію екрана та перемикати співвідношення сторін між 16:9, 21:9 та 32:9.

Параметри екрана

Матриця Samsung Quantum Matrix Mini LED забезпечує точне керування кольором та яскравістю щільно упакованих світлодіодів. Якісна підтримка HDR-контенту можлива завдяки 14-бітній обробці кольору (у більшості телевізорів та моніторів – всього 8-10 біт).

Відображення чорного розділено на 16 384 рівні, коефіцієнт статичної контрастності дорівнює 1000000:1 – темні сцени виглядають на моніторі максимально реалістично. Пікова яскравість досягає 1500 ніт.

При роздільній здатності 3840х2160 пікселів Samsung Odyssey Ark підтримує частоту оновлення до 165 Гц та технологію FreeSync Premium Pro. Мінімальний час реагування екрана – 1 мс.

Матова поверхня та технологія Samsung Sound Dome ефективно усувають відблиски.

Обробка зображення

Чіп Neural Quantum Processor Ultra для покращення зображення використовує дані, що згенеровані двадцятьма нейронними мережами. Він відповідає за якісний апскейл вмісту будь-якої роздільної здатності до 4K.

Виведення звуку

Чотири вбудовані динаміки (по одному в кожному кутку) та два центральні сабвуфери відтворюють звук потужністю до 60 Вт. Підтримується просторове звучання Dolby Atmos. Бас відтворюється до 45 Гц.

Додаткові пристрої

Пульт дистанційного керування Ark Dial заряджається від сонячної батареї або USB-С. Великі кнопки контролера та зручна настільна орієнтація дають можливість швидко керувати найбільш потрібними налаштуваннями. У комплект також входить пульт традиційного формату.

Зовнішній хаб несе на собі роз’єм USB, HDMI 2.1, LAN, EX-LINK, One Connect і оптичний порт (але тут відсутня DisplayPort).

Програмні режими

Odyssey Ark можна використовувати і без підключення комп’ютера чи консолі. В ньому вбудований Samsung Gaming Hub – універсальна платформа для ігор у потоковому режимі, де доступні ігри стрімінгових сервісів Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik та Amazon Luna.

Game Bar – інструмент, що дозволяє геймерам швидко та легко переглядати свій ігровий статус та керувати налаштуваннями не полишаючи ігровий екран. Він підтримує моніторинг FPS, ввімкнення HDR, змінної частоти оновлення та ігрового режиму, налаштування співвідношення сторін екрану та часу реагування.

Варто зазаначити, що Samsung Gaming Hub працює не у всіх регіонах, а Game Bar сумісний з іграми на ПК та консолях, але не з Gaming Hub.

Враження користувача

Кемерон Фолкнер із The Verge поділився досвідом експлуатації монітора. Відчуття від гри з обличчям за метр від 55-дюймового дисплея 4K з частотою оновлення 165 Гц він назвав приголомшливими. Оглядача також вразила функціональність контролера Ark.

Вигин 1000R він знайшов більш комфортним для одночасного перегляду усіх деталей на екрані, ніж 1800R у моделі Odyssey Neo G9, хоч більше викривлення і може дати кращий ефект занурення.

Монітор Samsung Odyssey Ark забезпечує комплексний ігровий досвід, зручність процесу, якісне зображення на екрані величезного розміру та об’ємне звучання. У фірмовому магазині Samsung він доступний за ціною $3499,99.

У липні компанія Gigabyte анонсувала гігантський монітор з Android на борту.

Джерела: Samsung, The Verge