Ігровий монстр: ентузіаст створив ноутбук із настільних компонентів за 14 місяців

Ютубер Socket Science витратив більш як рік на розробку унікального ігрового ноутбука, використовуючи компоненти від настільних комп’ютерів.

Основною мотивацією для створення такого пристрою стала думка Socket Science про те, що звичайні ігрові ноутбуки є «обманом». Він звернув увагу на значну різницю в продуктивності між мобільними та настільними відеокартами.

Для свого проєкту ентузіаст обрав потужні комплектуючі. Серцем пристрою став процесор AMD Ryzen 5 5600X. Графічну потужність забезпечує відеокарта XFX Radeon RX6600. Усі компоненти розміщені на компактній материнській платі формату ITX.

Головним викликом для Socket Science стало розміщення всіх цих компонентів у корпусі ноутбука та забезпечення належного охолодження. Крім того, йому довелося вирішити багато інших технічних завдань, пов’язаних із функціонуванням пристрою як повноцінного ноутбука.

Результати своєї роботи Socket Science продемонстрував у відео на YouTube. Він показав, що створений ним пристрій здатний запускати сучасні ігри з хорошою продуктивністю.

Онлайн-курс "DevOps Engineer" від robot_dreams. Опануйте всі необхідні інструменти й технології для автоматизації розробки, налаштування софту і підтримки його робочого стану. Інтегруйте практики DevOps у свою роботу. Програма курсу та реєстрація

Проєкт викликав значний інтерес у спільноти. Багато коментаторів висловили своє захоплення тим, що пристрій взагалі працює. Дехто навіть зізнався, що не вірив у успішне завершення цього «божевільного» експерименту.

Джерело: Xda-developers

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.