Новини Ігри 26.05.2025 о 00:00 comment views icon

Інді-RPG Crescent County, якій «відмовили 50 видавців», стала хітом Kickstarter

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Андрій Русанов

Автор сайту

Інді-RPG Crescent County, якій «відмовили 50 видавців», стала хітом Kickstarter
Crescent County / Electric Saint

Після «важких років» у пошуках видавця інді-RPG Crescent County з елементами сім пішла на Kickstarter, де отримала $60000 фінансування менш ніж за день.

Розробник Electric Saint каже, що їхню гру «відхилили понад 50 видавців». Crescent County описують як «симулятор доставника» з відкритим світом, де гравець потрапляє на острів, наповнений «мітлами» на основі «відьомських технологій».

Інді-RPG Crescent County, якій «відмовили 50 видавців», стала хітом Kickstarter

На момент написання новини Crescent County має 1239 спонсорів та понад $80 тис. капіталу. Демонстрація підтримки доводить, що «попри [невдалі] спроби профінансувати гру традиційними способами… у неї безумовно є аудиторія».

Інді-RPG Crescent County, якій «відмовили 50 видавців», стала хітом Kickstarter

Коли Electric Saint оголосила про краудфандингову кампанію Crescent County, розробник визнав, що «ігрова індустрія горить», а головний художник Анна Холлінрейк каже, що «ми, можливо, просто стали інді-студією у цікавий час».

Інді-RPG Crescent County, якій «відмовили 50 видавців», стала хітом Kickstarter

«Ми витратили два роки та багато енергії на цей шлях, і це було виснажливо. Ми просто хочемо зробити гру».

Інді-RPG Crescent County, якій «відмовили 50 видавців», стала хітом Kickstarter

Наразі дати релізу Crescent County немає, але Kickstarter вказує на очікувану дату отримання винагороди за обіцянку у жовтні 2026 року. Наразі стала доступною демоверсія гри у Steam.

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Джерело: GamesRadar

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