Гра Cthulhu Keeper на плейтесті в Steam — якби Лавкрафт грав у Commandos та стратегії

Cthulhu Keeper / Kuuasema

Фінська студія розробляє Cthulhu Keeper — ще одна гра, натхнена Лавкрафтом, але з присмаком Cult of the Lamb та Commandos.

Студія Kuuasema представила всесвіт, де ви керуєте власним культом, викликаєте моторошних істот і відправляєте їх на тактичні місії, щоб просунути свої темні плани. Cthulhu Keeper вже доступна в Steam для тестування, а детальніше про сюжет і геймплей пишемо нижче.

Події відбуваються у 1920 році. Гравець — це лідер культу, який хоче розбудити щось дуже старе й дуже страшне (бачимо паралель з Cult of the Lamb). Але спершу — логістика: треба викопати камери, звести вівтарі, провести ритуали і побудувати підземне святилище. Бо наші створіння мають почуватися як вдома, а не гостях. Заодно доведеться подумати про захист — чужі культи, поліція, детективи — усі хочуть завадити. Значить без пасток, лабіринтів і охорони тут не обійтись.

А далі маємо досвід схожий на Commandos. А саме тактичні місії в реальному часі: проникаємо на об’єкти, викрадаємо артефакти, прибираємо загрози. Самі по собі ми цього не зробимо — але можемо викликати істот, схожих на покемонів з інших вимірів. Кожну з них можна налаштовувати, прокачувати, озброювати та посилювати темною магією. Місії не повторюються: десь треба викрасти когось важливого, десь тихо зникнути, десь рознести все до біса.

З прогресом відкривається більше механік. Культисти вербують нових послідовників, а також поширюють чутки по місту. Дерево досліджень відкриває заборонені фоліанти, нові сили і ще огидніших монстрів. По сюжету чим далі просуваєтеся, тим глибше ви занурюєтесь у той химерний, напівбожевільний світ лавкрафтівських жахів.

Отже, як і казали — Cthulhu Keeper вже доступна в Steam як тестова версія. Запит на участь спрацьовує миттєво — якщо цікаво, швидше за все, зможете пограти вже сьогодні.

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Джерело: Gamepressure