Індія запустила місію Aditya-L1 з вивчення Сонця, через тиждень після посадки на Південний полюс Місяця

Прем’єр-міністр Індії Наренда Моді прагне відтворити бум ІТ-технологій в країні в умовах космічної індустрії. Поки виглядає перспективно, вже через тиждень після вдалої посадки ровера на Південному полюсі Місяця, індійське космічне агентство ISRO запустило місію Aditya-L1, яка вивчатиме Сонце.

Назва місії Aditya-L1 складається з двох частин — перша з Гінді означає Сонце, а L1 — це місце дислокації, так звана точка Лагранжа L1 між Сонцем і нашою планетою, повідомляє Reuters. Це місце рівноваги між двома масивними орбітальними тілами, де об’єкти прагнуть залишатися на місці, мінімізуючи споживання палива космічним кораблем.

Старт відбувся з космодрому Бенгалуру, наразі ISRO відзвітувала, що ракета вже на земній орбіті. Зазвичай апаратам необхідно треба зробити кілька витків навколо планети для розгону. За 4 місяці Aditya-L1 має пройти близько 1,5 млн кілометрів (1% від середньої відстані між Землею та Сонцем).

Індійські вчені сподіваються, що місія зможе надати інформацію про те, як сонячне випромінювання та різноманітні сонячні явища впливають на системи зв’язку та супутники, а також на електромережі. Розуміючи їх, космічні компанії та агентства можуть краще захищати супутники на орбіті. Наприклад передбачати викиди корональної маси, вони можуть попередити операторів, щоб ті могли вчасно вимикати живлення супутників.

Крім того, вчені сподіваються, що Aditya-L1 зможе пролити світло на поведінку сонячного вітру та на те, як сонячна активність може вплинути на клімат Землі в довгостроковій перспективі.

Повний запис запуску місії Aditya-L1: