Індійський посадковий модуль «Чандраян-3» успішно сів на Місяць [Відео]

UPD: Посадковий модуль Vikram місії «Чандраян-3» успішно спустився до поверхні Місяця. Він став першим апаратом біля Південного полюса природного супутника Землі.

Індія готується стати першою країною, яка змогла посадити апарат біля Південного полюсу Місяця.

Назва місії — Chandrayaan-3, однією з головних її цілей є пошук водяного льоду, який стане помічником у майбутньому для підтримки життєдіяльності людини на Місяці, в тому числі він необхідний для створення ракетного палива.

Також Індія, після краху російської «Луна-25», має шанс стати четвертою в історії країною, яка здійснила посадку на місяць, після США, Радянського Союзу та Китаю.

У індійського космічного агентства ISRO вже є негативний досвід аналогічної місії — Chandrayaan-2 у 2019-му не змогла спустити посадковий модуль, хоча орбітальна станція до тепер обертається навколо природного супутника. Її тепер використали для скрупульозного підбору місця посадки модуля Vikram, всередині якої знаходиться 26-кг ровер Pragyaan, у перекладі з санскриту — мудрість.

Місія Chandrayaan-3 стартувала 14 липня з космодрому Шріхарікота на півдні Індії. Посадковий модуль і місяцехід несуть п’ять наукових інструментів, які допоможуть виявити «фізичні характеристики поверхні Місяця, атмосферу поблизу поверхні та тектонічну активність для вивчення того, що відбувається під поверхнею», передає BBC.

За прямим ефіром можна спостерігати на офіційному YouTube-каналі ISRO. Початок о 14:50 за київським часом. Пропонуємо дивитися у вікні плеєра прямо в цій новині.