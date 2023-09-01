російський посадковий модуль місії «Луна-25» протаранив поверхню Місяця 21 серпня, створивши новий кратер. Його зняв орбітальний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Ця діра є результатом спроби країни-агресора хоч трохи відтягнути увагу від свого кровавого вторгнення та стати четвертою країною на Місяці (після США, СРСР та Китаю). На превеликий жаль, нові кратери залишаються в Україні після регулярних бомбардувань з території росії, те ж саме й на нашому природному супутнику.

У звіті центра космічних польотів Goddard NASA повідомляється, що новий кратер має діаметр близько 10 метрів і розташовується на 57,865° південної широти та 61,360° східної довготи на висоті близько мінус 360 метрів.

Точка зіткнення була на крутому (понад 20 градусів) внутрішньому краю кратера Pontécoulant G, приблизно на 400 кілометрів від передбачуваної точки посадки Луни 25 на 69,545° південної широти, 43,544° на східної довготи.

Одною з причин катастрофи росмісії є політичне бажання прибути на Південний полюс Місяця раніше за індійську місію Chandrayaan-3. Втім, Індія все зробила правильно й змогла 23 серпня посадити свій апарат в раніше не дослідженій частині нашого супутника.