Новини Наука та космос 01.09.2023 о 17:46

Орбітальна станція NASA зафільмувала місце краху російської місії «Луна-25» — вона промахнулася на 400 км

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

російський посадковий модуль місії «Луна-25» протаранив поверхню Місяця 21 серпня, створивши новий кратер. Його зняв орбітальний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Орбітальна станція NASA зафільмувала місце краху російської місії «Луна-25» — вона промахнулася на 400 км

Ця діра є результатом спроби країни-агресора хоч трохи відтягнути увагу від свого кровавого вторгнення та стати четвертою країною на Місяці (після США, СРСР та Китаю). На превеликий жаль, нові кратери залишаються в Україні після регулярних бомбардувань з території росії, те ж саме й на нашому природному супутнику.

У звіті центра космічних польотів Goddard NASA повідомляється, що новий кратер має діаметр близько 10 метрів і розташовується на 57,865° південної широти та 61,360° східної довготи на висоті близько мінус 360 метрів.

Точка зіткнення була на крутому (понад 20 градусів) внутрішньому краю кратера Pontécoulant G, приблизно на 400 кілометрів від передбачуваної точки посадки Луни 25 на 69,545° південної широти, 43,544° на східної довготи.

Одною з причин катастрофи росмісії є політичне бажання прибути на Південний полюс Місяця раніше за індійську місію Chandrayaan-3. Втім, Індія все зробила правильно й змогла 23 серпня посадити свій апарат в раніше не дослідженій частині нашого супутника.

Індійський посадковий модуль «Чандраян-3» успішно сів на Місяць [Відео]

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстів

Пости
Необхідність чи примха? Для чого потрібен XLR мікрофон
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Пости
Трохи про Forza Horizon 5
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

автор

Пости
Що таке jRPG (японські рольові ігри) з елементами симуляції життя
https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Santolege Santolege

Безробітний

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати