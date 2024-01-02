Infestation 88 ─ гра в жанрі хорор, натхненна Мікі Маусом

Студія Nightmare Forge Games анонсувала Infestation 88 – нову кооперативну гру у жанрі виживання серед жаху для 1-4 гравців. Що цікаво, у грі фігурує зловісний образ Мікі Мауса. Як відзначають розробники, Infestation 88 натхненна творами, які зараз перебувають у вільному доступі. Нагадаємо, Мікі Маус стає громадським надбанням із 2024 року.

«У 1988 році те, що вважалося спалахом навали гризунів, перетворилося на щось набагато зловісніше», – йдеться в описі проєкту.

Ігровий світ сповнений небезпек. Іноді гравцеві доведеться боротися, іноді доведеться бігти, а іноді доведеться сховатися у шафці. Передбачена можливість встановлювати пастки та використовувати камери відеоспостереження, щоб залишатися на крок попереду небезпеки. Предмети розташовані випадково, щоб підтримувати актуальність матчів.

Nightmare Forge обіцяє приватні та публічні лобі, настроювання персонажів, масштабування поведінки ворогів та підтримку DLSS.

У Steam вже доступна сторінка Infestation 88. Розробники планують випустити гру на ПК у 2024 році.

Джерело: ign